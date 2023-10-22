工商協進會 促洽簽台美租稅協定

工商協進會昨天於台中舉辦工商午餐會，提出政府應加速洽簽台美租稅協定等廿五個提案。行政院副院長鄭文燦表示，政府重視業界意見，也會以實際行動，具體回應業界建議，務實解決問題，展現政府打拚經濟的決心。

工商協進會理事長吳東亮表示，台灣經濟發展以外貿為導向，但近年來全球經濟復甦動能疲弱，企業面臨供應鏈重組、通貨膨脹、能源轉型、人力短缺等各種考驗，對於企業永續經營是一大挑戰。他說，期盼中央與地方政府持續與工商界密切溝通與合作，尋求產業發展的新契機，為台灣經濟再創新局面。

對於工商界關切的淨零與能源轉型問題，鄭文燦指出，目前已經成立碳交所，規畫明年開徵碳費，未來將在能源政策上投入更多資源；政府也將在供電無虞的情況下，全力推動風電及太陽光電等綠能發展。人力政策方面，政府今年已經檢討營造業、製造業3K五級制移工申請擴大適用，同時檢討農業及觀光旅宿業人力短缺的情況，希望未來的移民與移工政策可根據實際情況往前推進。

工商協進會昨針對「低碳轉型」、「賦稅政策」、「勞資關係」、「產業提升」、「經營環境」及「社會發展」等六面向，提出廿五項提案、五十九項具體建議。

協進會指出，政府應加速洽簽台美租稅協定，並將在第三地間接投資美國的台商涵蓋在台美租稅協定範圍，降低台商赴美投資稅務成本，吸引更多美商來台，鞏固台商在全球供應鏈地位；此外，政府應遏止信用卡遭盜刷情況發生、禁止侵權電視盒進口與銷售，確保合法經營業者權益。

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