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學者建議：待遇透明化 產業高值化

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處多項薪資指標持續惡化，顯見在高通膨時代，人民日子更加難過，財經學者建議，台灣應加大力道發展如科技業這類具國際競爭力產業，高值化產業愈多，國人高薪機會就愈大。

勞動學者建議透過如工會、ESG指標等外在制衡力量，讓企業薪資透明化，且須留意薪資M型化不僅存在不同產業間，同一公司高階主管和基層員工薪資所得同樣存在分配不均惡化情形。

中央大學經濟系教授吳大任指出，從經濟學觀點看，受新階級薪資成長一定會比企業獲利和經濟成長低，雖然員工提供勞動力，但股東提供資本，也是冒著虧損風險，企業獲利、經濟成長，多半股東得到分配較大。

吳大任建議，台灣宜多發展高值化且具國際競爭力的產業，若這樣的產業愈多，國人平均薪資提高的可能性就愈大，一旦勞動力多流到這些有競爭力的產業薪資會跟著提升，讓台灣有競爭力的產業有更好發展，自然會帶動整體薪資成長。

台大國發所教授辛炳隆指出，經常性薪資占比逐年下降，主要是企業為了規避法定勞動成本做的結構調整，企業控制或降低這部分的比例，改以發放獎金的非經常性薪資，美其名是鼓勵員工表現好一點就多一點獎金，其實是資方將企業經營風險轉嫁給勞工。

辛炳隆表示，公司獲利與否，往往都是老闆或高層的決策，但這樣的薪資結構調整，會讓勞工所得不穩定，甚至會造成勞工為了拿到績效獎金產生過勞現象，這在客運業司機、科技業工程師及醫護人員尤其普遍。

辛炳隆建議主管機關，規定上市櫃企業定期發布公司內部高階主管和基層員工薪資倍數，助薪資透明化。

薪資 科技業 股東

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