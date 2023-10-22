張忠謀續任APEC代表

總統府發言人林聿禪昨（21）日表示，蔡總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任我方領袖代表，參與11月15日至17日在美國舊金山舉行的2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」，顯示台灣在半導體中無可取代的地位，這也將是張忠謀第七度以我方領袖代表身分參與APEC。

林聿禪表示，張創辦人曾六度以領袖代表身分出席APEC「經濟領袖會議」，與會期間均積極與各會員國家領袖互動，積極傳達台灣貢獻能力，並帶領團隊達成總統交付任務，協助促成亞太區域穩定繁榮，有效提升台灣國際形象與能見度，因此蔡總統決定第六度邀請張創辦人代表她與會。

張忠謀在2006年前總統陳水扁執政期間，首次擔任領袖代表，當年APEC峰會在越南舉行，2016年蔡總統上任後，從2018年迄今都由張忠謀出任。

此外，今年度APEC部長級年會已敲定由行政院經貿辦總談判代表鄧振中與國發會主委龔明鑫代表出席。

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