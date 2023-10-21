快訊

金鐘58／「台北女子圖鑑」、「模仿犯」各拿2項 得獎名單不斷更新

金鐘58／第一獎就靠她救場 鍾欣凌變身「人形羽毛球」

實支實付10大理賠曝光 常見3腫瘤還有白內障、剖腹產

出席工商午餐會 鄭文燦：台灣2030年之前用電不虞匱乏

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今（21）日出席在台中市舉辦的「中華民國工商協進會中部工商午餐會」。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦今（21）日出席在台中市舉辦的「中華民國工商協進會中部工商午餐會」。圖／聯合報系資料照片

行政院副院長鄭文燦今（21）日率領相關部會出席在台中市舉辦的「中華民國工商協進會中部工商午餐會」，並與協進會理事長吳東亮共同主持。針對企業關心的能源轉型及用電需求，鄭文燦表示，台灣2030年之前用電不虞匱乏。

鄭文燦今聽取中部工商午餐會成員提出的能源轉型、賦稅政策、勞動力提供、產業轉型、經營環境與社會文化、數位發展等25項提案及其59項建議。鄭文燦強調，政府重視業界意見，也會以實際行動，具體回應業界建議，務實解決問題，展現政府打拚經濟的決心。

鄭文燦指出，蔡總統執政七年期間，台灣平均每年經濟成長率為3.4%，贏過亞洲的日本、韓國與香港；疫情三年期間，因為氣候變遷與地緣政治的影響，轉單效應讓我國經濟成長達到高峰，三年總成長率為12.7%。今年因逢末端需求趨緩以及庫存需要時間去化因素，出口出現減緩，但第3及第4季景氣可望回溫、春燕將至，預計今年經濟成長率可達1.61%。

鄭文燦進一步指出，政府近年推出多項政策吸引國內外投資，包括「投資臺灣3大方案」，累計目前為止約2.1兆元，外資投資總金額也超過2兆元。同時，國際企業不斷擴大在台研發中心與高階製造，除了台積電，美光也擴大在桃園及台中投資，並將DRAM先進製程留在台灣，皆是政府於各方面致力於提高國內競爭力的明證。

至於企業關心的能源轉型及用電需求，鄭文燦強調，轉型需要準備，才能從現在走向未來、接軌國際規範，目前已經成立台灣碳權交易所，規劃明年開徵碳費，未來也將在能源政策上投入更多資源；此外，藉由經濟部與台電投入新建及更新燃氣機組，台灣2030年之前用電不虞匱乏，電網韌性也會提升；政府也將在供電無虞的情況下，全力推動風電及太陽光電等綠能發展，將綠電極大化。我國每增加1%綠電，代表自有能源就增加1%，希望我國能有充裕的綠電，而且是在經濟上可以負擔的綠電，如此將能滿足企業RE100自願減碳承諾或來自供應鏈的綠電需求。

在人力政策方面，鄭文燦表示，今年4月國內失業率降至3.5%，即使推動許多國內媒合、優先進用本國勞工的方案，仍無法滿足企業需求，所以政府今年已經檢討營造業、製造業3K 五級制移工申請擴大適用，同時檢討農業及觀光旅宿業人力短缺的情況，也推動「外國專業人才延攬及僱用法」、「強化優秀僑外生留臺工作行動計畫」、「新南向人才培育推動計畫」及「產學攜手合作計畫」，擴大引進外國高階人才與僑外生，希望我國未來的移民與移工政策可以根據實際情況往前推進。

鄭文燦接著表示，因為地緣政治風險，今年上半年出現「Taiwan plus one」的論調，但沒有「Taiwan」這個基礎，「plus one」或者「plus n」都沒有意義。台灣會把兩岸穩定、和平做為前提，並且投資安全、增加籌碼。但唯有建立「Taiwan」本身的生態系、提高競爭力，根留台灣，然後布局全球，才能成為「plus one」或「plus n」。

鄭文燦 綠電

延伸閱讀

八德大成國小百年校慶 桃園三任縣市長齊發壽桃慶賀

出席「2023離岸風電高峰論壇」鄭文燦：持續加強離岸風電的融資與投資

鄭文燦預告碳費每噸320元？ 環境部長否認：沒得到任何訊息

批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局 凌濤：不用道歉？

相關新聞

總統府宣布 舊金山APEC會議張忠謀第七度擔任領袖代表

總統府發言人林聿禪今（21）日表示，蔡總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任我方領袖代表，參與11月15日至17日在美國舊金山舉...

工商協進會提建言...應加速台美租稅協定洽簽 吸引美商來台投資

工商協進會於今（21）日於台中舉辦工商午餐會，由行政院副院長鄭文燦與工商協進會理事長吳東亮共同主持，台中市盧秀燕市長也到...

實支實付10大理賠曝光 常見3腫瘤還有白內障、剖腹產

由於許多重大傷病險、癌症險「一次性給付」的不足，使得民眾透過實支實付險的理賠給付來彌補醫療開銷的需求愈來愈大。根據本報向多家大型壽險公司訪查，大型壽險公司在實支實付險理賠上的前十大項目，其中，除了癌症之外，很多慢性病所引發的病症，也入列實支實付險的前十大理賠項目。

賦予人文科學角度分析 國科會智庫鎖定7領域提建言

國科會旗下跨領域智庫「科技、民主與社會研究中心」7月啟動，科民社中心召集人陳東升指出，將鎖定AI、半導體與太空等7大前瞻...

外銷訂單連13黑 估月來月好 9月金額514億美元 年減15%

由於全球通膨及升息壓力續存，經濟部昨（20）日發布9月外銷訂單金額514億美元，雖重返500億美元大關，但年減15.6%...

我國外銷五大市場 僅東協正成長

經濟部統計處昨（20）日發布9月外銷訂單統計，我五大主要接單地區金額僅東協市場呈正成長。其中接自中國大陸及香港的訂單11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。