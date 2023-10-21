出席工商午餐會 鄭文燦：台灣2030年之前用電不虞匱乏

行政院副院長鄭文燦今（21）日率領相關部會出席在台中市舉辦的「中華民國工商協進會中部工商午餐會」，並與協進會理事長吳東亮共同主持。針對企業關心的能源轉型及用電需求，鄭文燦表示，台灣2030年之前用電不虞匱乏。

鄭文燦今聽取中部工商午餐會成員提出的能源轉型、賦稅政策、勞動力提供、產業轉型、經營環境與社會文化、數位發展等25項提案及其59項建議。鄭文燦強調，政府重視業界意見，也會以實際行動，具體回應業界建議，務實解決問題，展現政府打拚經濟的決心。

鄭文燦指出，蔡總統執政七年期間，台灣平均每年經濟成長率為3.4%，贏過亞洲的日本、韓國與香港；疫情三年期間，因為氣候變遷與地緣政治的影響，轉單效應讓我國經濟成長達到高峰，三年總成長率為12.7%。今年因逢末端需求趨緩以及庫存需要時間去化因素，出口出現減緩，但第3及第4季景氣可望回溫、春燕將至，預計今年經濟成長率可達1.61%。

鄭文燦進一步指出，政府近年推出多項政策吸引國內外投資，包括「投資臺灣3大方案」，累計目前為止約2.1兆元，外資投資總金額也超過2兆元。同時，國際企業不斷擴大在台研發中心與高階製造，除了台積電，美光也擴大在桃園及台中投資，並將DRAM先進製程留在台灣，皆是政府於各方面致力於提高國內競爭力的明證。

至於企業關心的能源轉型及用電需求，鄭文燦強調，轉型需要準備，才能從現在走向未來、接軌國際規範，目前已經成立台灣碳權交易所，規劃明年開徵碳費，未來也將在能源政策上投入更多資源；此外，藉由經濟部與台電投入新建及更新燃氣機組，台灣2030年之前用電不虞匱乏，電網韌性也會提升；政府也將在供電無虞的情況下，全力推動風電及太陽光電等綠能發展，將綠電極大化。我國每增加1%綠電，代表自有能源就增加1%，希望我國能有充裕的綠電，而且是在經濟上可以負擔的綠電，如此將能滿足企業RE100自願減碳承諾或來自供應鏈的綠電需求。

在人力政策方面，鄭文燦表示，今年4月國內失業率降至3.5%，即使推動許多國內媒合、優先進用本國勞工的方案，仍無法滿足企業需求，所以政府今年已經檢討營造業、製造業3K 五級制移工申請擴大適用，同時檢討農業及觀光旅宿業人力短缺的情況，也推動「外國專業人才延攬及僱用法」、「強化優秀僑外生留臺工作行動計畫」、「新南向人才培育推動計畫」及「產學攜手合作計畫」，擴大引進外國高階人才與僑外生，希望我國未來的移民與移工政策可以根據實際情況往前推進。

鄭文燦接著表示，因為地緣政治風險，今年上半年出現「Taiwan plus one」的論調，但沒有「Taiwan」這個基礎，「plus one」或者「plus n」都沒有意義。台灣會把兩岸穩定、和平做為前提，並且投資安全、增加籌碼。但唯有建立「Taiwan」本身的生態系、提高競爭力，根留台灣，然後布局全球，才能成為「plus one」或「plus n」。

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