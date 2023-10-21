柯批超徵稅收是財政紀律不佳 鄭文燦：謊言不能取代事實

針對民眾黨總統參選人柯文哲指出超徵稅收是蔡政府的財政紀律不佳，行政院副院長鄭文燦今（21）日表示，謊言是不能取代事實的，稅收超徵跟經濟條件有關，任何經濟預測機構，沒有二家的經濟成長預測一樣，這五年，我國債務還本大概是5,200多億，今年6月，已經把債務還本1,110億清償了，今年預定要借的債務1,732億是不用借的。

鄭文燦今日到台中福華大飯店出席中華民國工商協進會中部工商午餐會，他接受媒體聯訪，做了以上表示。

鄭文燦指出，政府首先要改善國家的財政，接著挹注民生，接著增加福利，像疫後特別預算的3,800億就是用歲計賸餘。

鄭文燦還提到，事實上，我們對地方政府的補助也是逐年增加，蔡總統上任到現在，對地方政府的補助每一年都增加，累計七年的結果是增加了1,600億，去年的數字是5,933億。

鄭表示，縣（市）政府的債務未償餘額也在下降當中，我們國家的財政紀律跟財政的韌性正在提高，整個國家債務占GDP比例也降到歷史新低，政府舉債成長度，從馬總統時代的1兆7,000多億到蔡總統的7年4,000多億，有大幅的改善。

商品推薦