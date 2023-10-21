避美台雙重課稅 美議員提法案

美國國會跨黨派資深議員十九日共同提出避免美台雙重課稅法案，這是美國聯邦參議院外交委員會審查通過後，由主管稅務的委員會另外提出共同版本，也是要解決美台雙重課稅問題，提案議員稱這將會強化雙邊關係並刺激經濟發展。

十九日公布的「美台快速減免雙重課稅法案」將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

兩黨和兩院的委員會領袖們很難得會共同提案，魏登承諾會盡力推動完成立法。一般預料這部法案已經獲得基礎共識，更有機會通過兩院審查，並可以縮減兩院協調時間，加速通過，送到白宮讓美國總統拜登簽署成案。

商品推薦