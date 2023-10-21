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各機構最低 中經院下修今年成長率至1.38%

聯合報／ 記者陳素玲柳名耕／台北報導

中經院更新經濟預測，在國內投資及出口都較預期疲弱情況下，再度下修今年經濟成長率至百分之一點三八，雖然保一，但已下調到百分之一點五以下。是目前各主要機構當中最低預測值。

中經院表示，今年經濟模式「內溫外冷」，成長動能主要靠內需；明年則是內溫、外由冷轉溫，內外相對平衡。

中經院長葉俊顯表示，今年出口因AI效應不是很大，明年因各種運用，對台灣外貿會有比較明顯帶動效果。對於目前經濟前景距離隧道口多遠？中經院長葉俊顯形容，「距離隧道口不遠了」，出口有慢慢翻轉，但還不明顯，整體往好的方向，距離洞口「看到光了」。

中經院表示，由於美國經濟走勢較預期強勁，因此主要機構多上修二○二三年全球經濟成長預測，但國內成長表現則因國際商品貿易持續低迷，外貿導向成長經濟體面嚴峻挑戰，上半年經濟成長初估約負百分之○點八，第三、四季成長預測值分別為百分之二點一二、百分之五點一二。

此外，國內投資以及商品貿易成長較預期更疲弱，因此將今年全年經濟成長率從七月預測的百分之一點六○下修為百分之一點三八。

通膨走勢方面，中經院表示，由於國際油價震盪及國內天候因素干擾，預估二○二三年CPI年增率約百分之二點二四，雖然突破百分之二，但仍較上年百分之二點九五下降；二○二四年CPI年增率預估值約為百分之一點八六，持續下行趨勢。

經濟部統計處昨日公布九月外銷訂單統計，九月外銷訂單金額五百一十四億美元，月增百分之十一點七，但卻較去年同月減少百分之十五點六，主要受全球通膨及升息壓力續存、經濟成長減緩、終端需求疲軟以及供應鏈調整庫存所致。

經濟部統計處長黃于玲表示，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上國際品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求挹注，有助於維繫外銷接單成長動能；惟全球通膨、升息遞延效應、美中科技戰持續，加上俄烏戰爭未停，新的灰天鵝以巴戰爭又起，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展需密切關注並妥為因應。

通膨

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