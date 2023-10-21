以巴情勢 將影響市場狀況

美國聯準會（Fed）主席鮑爾十九日談話，重申若經濟成長反彈，未排除再升息可能性。如今以巴戰事也可能推升油價，觸動通膨敏感神經。對於未來Fed升息決策，專家雖都表示十一月升息機率不高，但是以巴走勢仍將影響未來市場狀況，問題已經不只是十一月、十二月是否升息，只要升息不確定結束，市場都會擔憂。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，鮑爾的談話是要形塑通膨可能會更久，想要壓抑實體經濟，原因是三年疫情下來美國勞動市場缺口接近三百萬人，供給很明顯下滑，因此如果聯準會太早釋出不升息訊息，不確定對實體經濟會造成何種影響，甚至影響通膨。

其次，即使已經接連升息，但股債市及金融情勢還是不錯，聯邦公開市場委員會（FOMC）也暗示今年底前還會再升一次息、利率維持高檔時間延長（higher for longer），即使十一月不升息，但要降息可能要很久。

林啟超認為，從鮑爾的談話判斷，十一月升息機率偏低，大約只有百分之二十五，可能還是不升息，不過市場向來不擔心是否升息，而是何時停止升息。明年二月升息機率仍有百分之三十，因此市場可能不擔心十一月、十二月是否升息，而是升息的不確定因素還在，只要升息無法結束，對廠商就是不確定因素。

他說，以巴戰事的範圍與時程很重要，但與一九七○年代不同的是，周遭國家比較節制，目前介入不明顯，重點是對油價形成不確定因素，如果範圍擴大，伊朗的角色是否介入，如果範圍限縮，擔心就可下降，Fed下次開會就看油價是否激烈變化，否則變化不會太明顯。

華南投顧董事長儲祥生指出，Fed要以經濟成長來做為升息與否的判斷依據，但「美國經濟真的好嗎？」美國科技業在裁員是事實，雖然內需消費撐起美國的經濟成長，但為了抑制通膨而升息卻反噬經濟成長的可能性，不容忽視。

如果美國到今年底都維持利率穩定，儲祥生認為會有利於美國股市的走勢，美股好，外資就會回來加碼台股，且美元不再維持那麼強勢，也有助於外資回流，對台股比較有利。台新投顧副總黃文清也認為，下一次Fed升息機會非常低，如果美國維持利率水準，對台灣的影響就相對有限，台美的利差不再擴大，在資金效益上有正面影響。

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