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鄭文燦：離岸風電「轉」大人 區塊開發融資需求8千億元 盼國營民營行庫投入

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

行政院副院長鄭文燦今（20）日表示，風電是「大尺度經濟」，台灣離岸風電已經要從青少年「轉大人」，預期區塊開發3-1、3-2期融資需求估達8000億元，政府將建立機制，對風險、履約進行管理，盼民銀、國銀都可投入，風電不是外資專利。

他並表示，政府希望開放直接投資風電，金管會對於私募資金及保險資金投入風電，現在做風險系數調整，希望投資、融資都同步加強。

鄭文燦今日出席鏡週刊舉辦「離岸風電高峰論壇」致詞時作上述表示。他表示，淨零轉型是台灣無可迴避的挑戰，政府堅定地在不缺電情況下，發展綠能極大化，提供充分、可負擔的綠電。

他表示，其次是要建立穩定、成本可負擔的供應鏈，尤其是在面對歐美、亞洲國家大力發展風電，台灣必須確保自己風場建設不斷鏈，政府也會扶植具有競爭力的供應商。

在融資方面，鄭文燦表示，「希望風電不是外資專利」， 希望民營、國營行庫投入，預期區塊開發3-1、3-2期融資需求估達8000億元，政府將建立一套機制，讓風險和履約可以管理。

他並表示，台灣企業對綠電有很大需求，但沒有國際信評認可，國發會與經濟部現合作推國家融資保證制度，在企業購電空窗期，可由台電及國家融資保證制度，降低風場開發風險，同時降低融資方判斷上的不確定，保證期達20年。

鄭文燦並表示，台灣風電要由青少年「轉大人」，在亞洲國家走在前頭，承擔很多挑戰，他強調，「風電不會是比較貴的選擇」。大尺度投資需很大決心，遇到困難也要有能力解決，才可堅定完成能源轉型目標。

離岸風電 鄭文燦

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