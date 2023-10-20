寶晶能源宣示以太陽光電助力農村永續發展

光電大廠寶晶能源今（20）日受邀參加能源轉型永續前行論壇，身兼太陽光電永續發展協會理事長的蔡佳晋董事長於會中宣示，寶晶能源將持續以太陽光電助力農村永續發展，實踐品牌普惠綠能目標。

蔡佳晉表示，人類目前正面臨地球存亡的關鍵時刻，氣候變遷危機促使國際社會訂定2050淨零排放目標。根據寶晶能源觀察，目前台灣再生能源面臨困境包含太陽光電業者土地取得困難、變更時程冗長，而離岸風電則因技術難度高、近期受國際局勢變等因素，建置速度趨緩。

但他強調，國際社會對於淨零排放的目標並未停下腳步，除了大型企業訂定符合國際趨勢的減碳目標、更要求供應商配合標準。因此，台灣企業若要維持品牌價值、維持訂單，須順應永續潮流，追求更高的再生能源電力使用，否則將可能影響企業發展甚至就業人口。

蔡佳晋說：「寶晶能源與所有相關業者現今目標，已不僅是維持綠電的穩定供應、更要配合政府及國際社會，加速提供『更多』的再生能源電力，以滿足台灣企業所需之RE目標。而對光電業者來說，取得足量陽光照射之建置場地，即為最重要的發展關鍵。」

蔡佳晋進一步表示，外界對太陽光電的誤解，多半為與農爭地、影響糧食作物面積，更甚者則為影響台灣糧食自給率。對此，他強調，寶晶成立5周年來，持續研究歐美日各地案場實績，並將其優勢之處改良並實踐於台灣案場。寶晶能源旗下寶糖能源於2021年即參與台糖「薯光計畫」，近期開花結果，樹立業界標竿成功打造台灣第一座農電共生試驗案場。藉由此案場的成功，寶晶能源期盼政府訂定出農電共生案場標準，而光電業者能從增加農民收入的角度出發交流輔導，共創多贏。

蔡佳晋進一步舉例說，台灣人口及農地比例與日本人口及農地比例差異極小，但日本糧食自給率38%卻遠高於台灣糧食自給率30.7%，其可能原因為是台灣農村人口流失、農地效率使用不彰等，而非外界所認為的農耕地不足問題。寶晶能源將身體力行以低碳經濟結合農業經濟與地方創生促進地方繁榮，希望能有效示範透過太陽光電加乘，在保障農業產值不減的情況下，創造農村產業加值、就業人口加倍、農村旅遊加分等價值，助力農村永續發展。

蔡佳晋表示，許多已開發國家再生能源結合地方發展已經行之有年，且政府訂定相關法規指引，以國家力量加速達成減碳目標。台灣為孤島電網，更不應因少數群體對於再生能源的誤解，而放慢能源轉型的腳步。寶晶能源將持續秉持與土地共榮共存之初衷，以太陽光電助力農村永續發展，盼各界監督再生能源業者的同時，能以共同對抗氣候變遷為宏觀目標，與國際趨勢接軌！

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