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9月外銷訂單連13黑！經濟部估10月減幅收斂 灰天鵝以巴戰爭添變數

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
經濟部統計處今發布9月外銷訂單統計，處長黃于玲指出，預估10月維持負成長，不過減幅會收斂，還需注意新的灰天鵝以巴戰爭對全球經濟的成長動能影響。記者柳名耕／攝影
經濟部統計處今發布9月外銷訂單統計，處長黃于玲指出，預估10月維持負成長，不過減幅會收斂，還需注意新的灰天鵝以巴戰爭對全球經濟的成長動能影響。記者柳名耕／攝影

經濟部統計處今日發布9月外銷訂單統計，9月外銷訂單金額514億美元，比8月增加53.7億美元或增11.7%，但與去年同月比減少95.3億美元或減15.6%，主要受全球通膨及升息壓力續存、經濟成長減緩、終端需求疲軟以及供應鏈調整庫存所致。

經濟部預估10月外銷訂單將比9月好，但仍維持負成長年減7.9%至4.3%。

統計處長黃于玲表示，由於終端電子產品需求不振，供應鏈持續去化庫存，導致資訊通信產品及電子產品分別年減19.2%及16.7%；光學器材因電視面板價格高於去年同月，年增7.3%，但背光模組接單減少，抵銷部分增幅。

傳統貨品也因經濟成長趨緩，終端市場需求疲軟，抑制廠商對設備的投資意願，加上部分產品價格低於去年同月，導致機械、基本金屬、塑橡膠製品及化學品分別年減19.1%、14.1%、12.8%及10.1%。

黃于玲指出，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴增，加上國際品牌消費性電子新品接續上市，以及歐美年終消費旺季備貨需求挹注，有助於維繫外銷接單成長動能；惟全球通膨、升息遞延效應、美中科技戰持續，加上俄烏戰爭未停，新的灰天鵝以巴戰爭又起，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展需密切關注並妥為因應。

電視面板

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