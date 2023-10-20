中經院大幅下修今年GDP1.38% 經濟走勢往好的方向「洞口看到光了」

中經院今天更新經濟預測，在國內投資及出口都較預期疲弱情況下，再下修今年經濟成長率到1.38%，較7月1.60%下修0.22個百分點，2024年則為3.03%。

中經院表示，今年經濟模式「內溫外冷」，成長動能主要靠內需；明年則是內溫、外由冷轉溫，內外相對平衡。中經院長葉俊顯表示，今年出口因AI效應不是很大，明年因各種運用，對台灣外貿會有比較明顯帶動效果。

對於目前經濟前景距離隧道口多遠？葉俊顯形容，「距離隧道口不遠了」，出口有慢慢翻轉，但還不明顯，整體往好的方向，距離洞口「看到光了」。

國發會主委龔明鑫日前表示，台灣今年經濟成長率維持1.5%左右，但中經院今天發布最新預測，將今年全年經濟成長率從7月預測的1.60%下修為1.38%，雖然保一，但已下調到1.5%以下。

中經院表示，由於美國經濟走勢較預期強勁，因此主要機構多上修2023年全球經濟成長預測，但國內成長表現則因國際商品貿易持續低迷，外貿導向成長經濟體面嚴峻挑戰，上半年經濟成長初估約-0.8%，第3、4季成長預測值分別為2.12%、5.12%。此外，國內投資以及商品貿易成長較預期更疲弱，因此下調今年經濟成長率為1.38%。

中經院分析，今年消費成長，國內需求貢獻1.97個百分點，國外淨需求呈現負貢獻0.59個百分點，今年經濟成長動能主要靠內需，成長模式成長呈現內溫外冷。

至於2024年的成長模式，則呈現內溫、外由冷轉溫，相對平衡；內需貢獻 2.12 個百分點，國外淨需求轉呈正貢獻 0.92個百分點，全年經濟成長率3.03%，較7月預測2.88%上修0.15個百分點。

通膨走勢，中經院表示，由於國際油價震盪及國內天候因素干擾，預估2023年CPI年增率約2.24%，雖然突破2%，但仍較上年2.95%下降0.71個百分點；2024年CPI年增率預估值約為1.86%，持續下行趨勢。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，國內消費表現比7月預期好，因此上調民間消費到7.04%；外貿進出口部分，出口是向下修正，廠商庫存去化比預期低，全球經濟成長則因美中科技戰擴大管制，台灣出口產業兩極化，其中AI通訊產業表現比原本好，但傳產業則因中國大陸消費差，加上RCEP（區域全面經濟夥伴協定）也造成產業競爭力受影響，外貿明顯下修，但進口也下修，抵消出口下修，因此本次雖下修全年經濟成長率，但幅度比預期小。

葉俊顯表示，AI帶動相關半導體運用對台灣外貿表現會有比較大幫助，但目前看起來有遞延，目前主要在醫療及汽車業，因此下修今年第4季經濟成長率；期待明年有復甦式成長，因此上修明年經濟成長率。

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