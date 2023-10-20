工研院4新科院士 蔡英文授證

工研院昨舉辦第十二屆工研院院士授證典禮，今年選出四位生醫與資通訊產業領導者，由蔡英文總統頒證。蔡英文盛讚工研院是台灣之光，強調台灣的產業需要工研院，同時感謝院士們對產業的貢獻，也將交代下屆總統不要砍工研院預算、要常到工研院。

第十二屆工研院院士分別為研華董事長劉克振、台大醫院院長吳明賢、和碩聯合科技董事長童子賢、明基佳世達集團董事長陳其宏。四人皆以創新提升台灣產業的附加價值，以不同領域的豐富經驗及產業趨勢見解，持續協助工研院提升研發能量。劉克振更向蔡總統喊話，呼籲政府應加碼投資工研院預算。

蔡英文在致詞時，提到要交代兩件事給明年選出的新任總統，一是要常常來工研院，因為自己每次來，工研院都會介紹許多項創新技術，第二是工研院的預算不要砍、不要討價還價。

工研院董事長李世光表示，工研院持續以技術移轉、人才擴散，推動創新技術產業化與產業轉型升級，為台灣催生出一波波新興產業，不僅在產業轉型過程中扮演重要角色，創新能力也與時俱進。

工研院已擬定二○三五技術策略與藍圖作為研發方向，聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會等四大應用領域，並厚植人工智慧與資安、半導體晶片等智慧化致能技術，以市場需求為導向，發展解決方案，創建嶄新市場。

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