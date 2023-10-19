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面對氣候變遷穩供水 用水備援率目標2036提升至50%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
行政院今日表示，已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，預計投入4,116億元，其中以水資源領域投入約2,067億元最多，希望確保民生、產業供水穩定，目標2036年前用水可滿足，整體備援自28%提升到50%。示意圖。記者陳俊智/攝影
行政院今日表示，已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，預計投入4,116億元，其中以水資源領域投入約2,067億元最多，希望確保民生、產業供水穩定，目標2036年前用水可滿足，整體備援自28%提升到50%。示意圖。記者陳俊智/攝影

行政院今（19）日表示，已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，預計投入4,116億元，其中以水資源領域投入約2,067億元最多，希望確保民生、產業供水穩定，目標2036年前用水可滿足，整體備援自28%提升到50%。

環境部在今年7月已針對氣候變遷調適行動計畫分別於北中南召開公聽會，蒐集各界意見，並於10月經行政院核定，包含新舊計畫共預計投入4,116億元經費，將分年由各部會編列預算支應。

因應氣候變遷，除透過減量策略外，也必須面對已發生、進行中的氣候變遷，進而調整行為、降低危害，這就是所謂的「調適」，例如因應豪大雨、水災而加高堤防等行為。

行政院核定未來四年氣候變遷調適計畫，產業界最關注的是供水穩定。在水資源領域的投入，初步統計約2,067億元，占比超過五成。

根據經濟部規劃，包含確保供水穩定、強化供水韌性、完善供水環境等三大主軸，希望2036年前滿足用水需求，整體備援率自28%提升至50%，重點計畫包含擴大再生水、海淡水等科技造水，以及推動減漏、節水等。

經濟部所提的新增計畫共有八項，包含新竹海淡廠、台南海淡廠、17條備援調度幹管工程、伏流水開發工程、聯通管或管線改善計畫等。

另外在能源供給及產業領域方面，主要是協助能源產業掌握氣候風險，強化系統韌性並確保能源供應安全，例如幫助業者鑑別各項天災影響設施程度，另也編列預算向中小企業宣導氣候變遷調適，及產業用水效能提升。

氣候變遷 經濟部 水資源

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