國民黨廣告抨擊缺電 能源署：備轉容量率維持7-10%

國民黨競選廣告抨擊經濟部欺騙人民不缺電，經濟部能源署今發聲反駁，指出各縣市長為了招攬台積電入駐，都宣稱不缺電，但黨中央卻以缺電廣告抹黑已偏離事實，並強調目前夜間備轉容量率仍可維持7-10%。

能源署表示，近期包括國民黨籍在內的縣市長，在呼籲半導體投資時，都說水電不缺，黨中央卻以缺電抹黑台灣電力；台電目前採取空污季減煤調度，部分燃煤機組停機，同時機組靈活歲修的情況下，夜間備轉容量率仍可維持7-10％。以最近2周為例，夜尖峰備轉容量率都在10％以上。

能源署指出，雲林縣張麗善縣長提到，雲林縣不缺水不缺電，可成為下世代半導體產業最好的用地；台中市盧秀燕市長在中科台積電擴廠時，也表達已爭取到台電、台水說明不排擠民生用水用電需求；苗栗縣府昨也明確指出，供水夠、不缺電是苗栗優勢；在廣告中，另外提起離岸風電行賄弊案，若是指日前媒體報導的案件，檢方已偵辦、起訴。

最後強調，廣告中稱政府破壞藻礁強推三接，但三接案已經過全國公投，詳細的社會討論，經濟部也多次說明三接攸關國家能源安全，北部供電穩定，同時兼顧藻礁生態；除了抨擊國民黨廣告外，能源署也特別呼籲新北市長侯友宜「主張2030年燃氣站比47％的侯友宜市長，應謹慎看待這樣矛盾的批評」。

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