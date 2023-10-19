快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

國民黨廣告抨擊缺電 能源署：備轉容量率維持7-10%

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
國民黨以廣告抨擊經濟部騙人民不缺電，能源署特別點名新北市長侯友宜應該謹慎看待矛盾批評。圖／聯合報系資料照
國民黨以廣告抨擊經濟部騙人民不缺電，能源署特別點名新北市長侯友宜應該謹慎看待矛盾批評。圖／聯合報系資料照

國民黨競選廣告抨擊經濟部欺騙人民不缺電，經濟部能源署今發聲反駁，指出各縣市長為了招攬台積電入駐，都宣稱不缺電，但黨中央卻以缺電廣告抹黑已偏離事實，並強調目前夜間備轉容量率仍可維持7-10%。

能源署表示，近期包括國民黨籍在內的縣市長，在呼籲半導體投資時，都說水電不缺，黨中央卻以缺電抹黑台灣電力；台電目前採取空污季減煤調度，部分燃煤機組停機，同時機組靈活歲修的情況下，夜間備轉容量率仍可維持7-10％。以最近2周為例，夜尖峰備轉容量率都在10％以上。

能源署指出，雲林縣張麗善縣長提到，雲林縣不缺水不缺電，可成為下世代半導體產業最好的用地；台中市盧秀燕市長在中科台積電擴廠時，也表達已爭取到台電、台水說明不排擠民生用水用電需求；苗栗縣府昨也明確指出，供水夠、不缺電是苗栗優勢；在廣告中，另外提起離岸風電行賄弊案，若是指日前媒體報導的案件，檢方已偵辦、起訴。

最後強調，廣告中稱政府破壞藻礁強推三接，但三接案已經過全國公投，詳細的社會討論，經濟部也多次說明三接攸關國家能源安全，北部供電穩定，同時兼顧藻礁生態；除了抨擊國民黨廣告外，能源署也特別呼籲新北市長侯友宜「主張2030年燃氣站比47％的侯友宜市長，應謹慎看待這樣矛盾的批評」。

缺電 國民黨 廣告

延伸閱讀

綠議員轟新北議會因侯友宜空轉 藍反酸政治凌駕市政

美國表態不挺台獨 侯友宜喊話：賴清德支持嗎？

警界老友集結力挺 侯友宜承諾上任檢討退撫法保障權益

綠要侯友宜銷假出席總質詢最終喬不攏 新北議會不到20分鐘散會

相關新聞

國發會推出「臺灣建設檔案特展」 從檔案凝望大建設時代

為提升國家檔案近用，國發會檔案管理局推出的「奇蹟之島─1970~1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」，本展覽即日起在行...

看懂邊緣運算！超前部署 資安產業將大展拳腳

隨著物聯網和5G技術的興起，幾乎所有裝置都能夠連接網路，並實時產生和傳輸數據，應對這一巨大的數據流，邊緣運算這一新型計算模式應運而生。

工研院頒新任院士！匯聚生醫與 ICT 產業巨擘 蔡總統盛讚

工研院今（19）日舉辦「第十二屆工研院院士授證典禮」，今年新出爐的新科院士共有四位，包括：研華董事長劉克振、台大醫院院長...

以巴衝突…最重要的是「這個」 謝金河：張忠謀、林百里的前瞻預言

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動組織哈瑪斯集團（Hamas），十月七日對以色列發動突襲，造成一四○○名以色列人死亡，及一五五名遭到挾持，成為人質…

議員批悠遊卡興櫃「打腫臉充胖子」 董事長：員工認股留住人才

國民黨台北市議員陳炳甫今在市議會交通委員會質詢悠遊卡興櫃案，他質疑，悠遊卡無需籌資、名聲也夠響，「非得要靠這打腫臉充胖子...

以巴衝突免驚 AIT主席：軍事融資續挺台灣

AIT主席羅森柏格第三次訪台接近尾聲，今(19)日在AIT總部與媒體進行圓桌會談，羅森柏格總結表示，她訪台重點之一是重申...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。