正隆供應鏈大會聚焦三面向 打造產業碳數據資料庫

因應歐盟碳關稅（CBAM）10月上路，工紙龍頭正隆公司（1904）今（19）日於板橋總公司辦理「2023正隆供應商ESG大會」，攜手300家關鍵供應夥伴共商產業鏈低碳轉型策略。自2020年首創造紙業供應商ESG大會以來，第一次辦理實體會議，海內外超過200家廠商親自出席，100多家線上參與；會中正隆也表揚7家優秀的永續供應夥伴，穩健加速以正隆為首的產業鏈低碳轉型，提升台灣造紙業在國際市場的競爭力。

正隆張清標總經理表示，洞察降低產品碳足跡是製造業走向淨零的關鍵。正隆及早聚焦S.M.A.R.T低碳永續造紙以及數位轉型。透過持續強化氣候韌性管理，成為業界唯一獲得家紙產品碳足跡標籤的企業，更領先完成台灣造紙業首例工業用紙產品碳足跡盤查。」

他也強調，面對全球淨零與碳中和供應鏈趨勢，永續實踐不能單打獨鬥。因此，對外正隆長期分享低碳轉型實務經驗，致力協助中小型企業因應排山倒海而來的永續法遵和趨勢，超前布局2050淨零生態系。

為加速推動造紙產業低碳供應鏈建置，今年正隆供應商大會中聚焦三大面向、七個方針，以實現永續生態系目標。面向一為深化低碳永續智慧製造，走向共創。涵蓋兩大方針，方針一，推動低碳智慧造紙，發展高效率規模化再生技術，提供市場多元綠色消費選擇；方針二，翻轉思維，積極導入綠色創新，促使資源循環利用率最大化。

面向二，建構ESG永續生態系，邁向共榮。包含方針三，打造優質的國內回收紙永續供應鏈，強化源頭分流，提高再生價值。方針四，落實減降單位產品碳排放，選擇更低碳、更輕量化原物料，強化能源管理，並於組織碳盤查外，推動產品ISO 14067碳足跡管理及認證。

面向三，加速產業低碳轉型，迎向共好。包含方針五，推行汰舊換新，結合低碳化和智慧化，提升能資源管理效率和服務競爭優勢。方針六，倡議、支持循環經濟體制的推動，包含政府法規、消費者教育、社會機制，提升企業永續資訊透明揭露，營造有利造紙產業運營環境。方針七，建構產業永續人才生態系，促成整體產業鏈升級。

正隆購料部協理簡春龍表示，重視在地供應鏈ESG競爭力，正隆持續深化供應商議和行動，確保正隆供應鏈的低碳產品，在淨零趨勢下始終為全球大廠的優先選擇。除把關再生原料源頭，2018年啟動「回收供應鏈轉型升級計畫」，輔導167家回收商落實源頭分類，並重點扶植12家業者轉型升級；也落實供應鏈評鑑管理，於2020年首創實地評鑑機制並開辦永續優良供應商獎。

洞見國際碳管理趨勢下的關稅風險及綠色商機，2023年正隆著手打造產業碳數據資料庫，攜手20家產業鏈夥伴，組建造紙業首例碳中和聯盟，並完成首例工業用紙碳足跡盤查。通過啟動大會及3場大型減碳工作坊，除帶領20家廠商建立碳管理知識，更養成40位具碳管理訓練合格證明的種子人才；10月底以正隆為首的工業用紙碳中和聯盟將再完成21家企業碳盤查、節能診斷，3家組織碳盤查、4家產品碳足跡盤查，穩健強化產業氣候永續韌性。

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