星舟快充展示充電園區概念 搶攻市場商機

台灣能源界年度盛事「台灣國際智慧能源週」昨（18）日開跑，智慧能源領導品牌泓德能源（股票代號：6873）旗下子公司「星舟快充」首度展示充電園區概念，一處即可同時滿足電動車充電站、休憩餐飲、駕車／自行車旅遊與娛樂等眾多需求，還能進一步結合在地特色加值觀光動能，推動地方文化產業發展。充電園區將規劃室內外的綠化以提高舒適度並節能減碳、建置光儲充整合系統以供給綠電增加永續作為，並設有親子設施，方便照顧寶寶的父母，也讓孩子可以放風放電；較不耐長途車程的長輩們也可下車走走活動筋骨。

星舟快充深耕 CPO（Charge Point Operator）角色，除了建置與營運自有品牌的充電站外，也提供彈性的充電站建置與營運方案，為充電事業「一站式解決方案」供應商。無論是大至充電站之投資選址、施工營運與設備資產管理，或是小至充電樁之銷售與安裝、後續維修保障等等，均可為企業商辦、社區家用等不同客戶的不同需求，提供客製化最佳方案；並提供異業加盟或是代管服務。星舟快充規劃中的充電園區，也將完備光儲充整合系統，安裝太陽光電設備、儲能設備與充電樁設備，並以 AI 管理系統進行維運，提供最佳用電模型。使用綠電除了環保減碳以外，因故停電時可自行發電運作，還可供應附近社區的緊急用電需求；必要時能與台電電網解連，以避免303大停電事件重演。

星舟快充現有充電站主要分布於台北、台中、南投與台南等西部地區，今年拿下鐵路局「宜花東車站充電樁」標案後，即完成全台環島充電網，接下來將拓展與全家便利商店、百貨公司、量販店賣場及停車場的合作，持續擴點以搶占台灣2040年禁售燃油車的市場，更加完善全台充電生態圈。

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