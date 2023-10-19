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朝野喬不攏 最低工資法僅過8條文

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

總統蔡英文2016年競選政見之一的「最低工資法」立法，趕在總統大選前闖關，昨於立院衛環委員會審查，但對參採指標、行政院核定權、審議會及研究小組組成等條文，朝野立委喬不攏，最後僅通過8條條文，其餘11條留待協商處理。

行政院版最低工資法草案第9條，將消費者物價指數年增率列為調整幅度的「應」參採指標，並羅列勞動力生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率等十項「得」參採指標。

但立委林為洲認為，家庭收支狀況、基本生活費也應列入應參採指標，多個指標做綜合考量，調升才能更周全。他也提到，若未設樓地板、明訂如何調升，參採兩字就會有模糊空間，有時調升、有時不調，等於跟現行審議辦法無異，為防止未調漲的情況發生，最低基本工資法應明定「不得低於前一年最低工資」。

立委王婉諭也說，應設立兩道樓地板作為調升最低底線，時力黨團提案版本明訂「年度調整幅度不得低於消費者物價指數年增率之漲幅」，且「不得低於前一年最低工資」，入法才能如實保障勞工實質購買力，否則參採指標要採高、採低，或者僅供參考，形同打假球。

立委吳玉琴說，雖知道明訂公式有難度，但每年審議會協商淪為勞資互相喊價，明確調整公式才能讓勞資雙方有所依循。立委賴香伶也認為，算式入法，更能取信於勞資雙方。

勞動部條平司長黃維琛表示，若訂公式或樓地板，審議將失去彈性，即使當年消費者物價指數上升，也可能會遇到如金融海嘯、新冠疫情等大環境問題，因此CPI（消費者物價指數）要不要十足反映？反映到什麼程度？還要斟酌其他數據。

至於第13條的行政院核定權，遭賴香伶質疑行政院有絕對否決權，恐讓審議委員會被架空。林為洲也說，立法目的是要強制保護勞工基本權益，而非淪為政治決定，行政院若能擱置或不予核定審議會決議，法制化的意義何在？

指數 行政院 消費者

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