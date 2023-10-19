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鄭文燦：環境部預告碳費每噸320元

聯合報／ 記者柳名耕胡瑞玲林海／台北報導

行政院副院長鄭文燦昨出席台灣國際智慧能源周、台灣國際淨零永續展開幕典禮，他在致詞時談到，歐盟已開始試行的碳邊境調整機制（ＣＢＡＭ），美國及其他國家也正建立碳稅費公式，全台碳排大戶約五百家，明年將公布碳盤查計算公式與碳費；環境部已預告目前碳費每噸為三二○元，但有待與經濟部與各產業對話，將在明年討論後實施。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，環境部應在今年底就確定碳費起徵費率，加速碳費規畫期程，在無優惠費率的前提，碳費每噸應從五百元起徵，並以二○三○年增加至每噸三千元為目標，逐年調升。

環境部長薛富盛先前表示，碳費費率設計不能太便宜，每噸高於十美元（約台幣三二○元）是必然的，將會參考國際經驗；未來將設有碳費費率審議會，環境部將於年底前預告審議會組織辦法，並由審議會依據我國排碳狀況、排放源類型、種類、規模等因素來討論、決定。

薛富盛昨說，若長官有一些意見，可以當作參考，鄭副院長可能是引用媒體之前的報導，但碳費怎麼收，一定是透過碳費審議委員會來審議，現在討論假設性的問題都沒什麼意思。

工總則回應，有聽過碳費至少是三二○元，但目前仍不確定是否定案，只知道政府仍在與碳排大戶、各行各業溝通中。

工總表示，若是要走向淨零、與國際貿易，碳定價是很重要的，環境部定的價格高低應該也要參考國際潮流，更希望能夠滾動式檢討，費用要專款專用。

環境部 薛富盛 美國

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