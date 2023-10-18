快訊

男挨轟2槍忍痛到新北就醫 因女友IG洩行蹤「遭情敵一路尾隨」

美晶片出口禁令餘波未止 輝達早盤跌逾3%、台積ADR跌逾1%

美晶片新禁令最大受害者不是NVIDIA？ 法人直指這家半導體廠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光電廠疾呼：不守好綠能防線 恐引發電網危機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
光電示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
光電示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

台灣智慧能源周今天開展，茂迪、元晶、聯合再生及中美晶等太陽能大廠表示，面對近來光電遭汙名化、很多太陽能電廠開發案停滯， 加上進口太陽能模組登台創新高， 國內太陽能產業面臨內外交迫。業者疾呼，政府再不守好台灣綠能防線， 恐將引發電網及缺電危機。

茂迪總經理葉正賢表示，政府提出2025年太陽能裝置量達到20GW（10億瓦），今年累計裝置進度雖可達到2.5GW，使累計裝置量達到12GW，但仍和原預估今年須達到3.5GW仍有近1GW差距，依此換算未來2年，每年都得裝設高達4GW的規模才會達標，雖然明年選舉因素消除，變數會減少，但2025年幾乎不太可能達到20GW。

葉正賢強調，目前台灣太陽能產業是少數能在紅色供應鏈競爭下還能存活的產業，但他強調，政府提出的採用國產太陽能電池及模組自願性產品驗證（VPC）保護制度，已被進口模組大舉登陸扭曲，進口第三地模組的系統業，雖未循VPC制度賣給台電，但因台電所計算的再生能源躉購電價，是採國內銷售均價，換算句話，台電等於拿著納稅人的錢去補貼這些進口模組業，隨著台電面臨嚴重虧損，政府應檢討針對進口模組，另以台電支付給台廠VPC躉購費率再便宜20%的費率計價，才符合公平正義。

元晶副總經理廖偉然也認為，台電收購採用進口太陽能模組發電電價，應和國內VPC制度脫勾，否則確實存在台廠的均價拉升台電付給進口模組的較高電價，享台灣優惠，卻未提供符合台灣天候的產品，近期日本夏普因採用大陸天合光能模組發生背板絕緣不足，向ICC提出仲裁 ，索賠1.3億多美元，就是最好殷鑑。

聯合再生董事長洪傳獻則呼籲政府應重視進口模組大舉登台的嚴重性。他說，這些產品若天候發生毀損，未來可能找不到更換來源，國內電網韌性已愈來愈脆弱，不僅衝擊國內電網韌性，更可能演變成「國家綠能嚴重災難」。

太陽能產業 台電 電價

延伸閱讀

Nexus Mods推出紳士模組「圖片模糊」功能 公共場合瀏覽不怕空氣突然安靜

回應柯文哲談協和轉型 台電：北北基電網穩定供電關鍵

西門町萬年大樓突停電！民眾驚慌離去 台電揭原因：140戶搶修中

搶修復電被人騎車衝撞、還用板手揮擊 台電維修工驗傷將提告

相關新聞

光電廠疾呼：不守好綠能防線 恐引發電網危機

台灣智慧能源周今天開展，茂迪、元晶、聯合再生及中美晶等太陽能大廠表示，面對近來光電遭汙名化、很多太陽能電廠開發案停滯， ...

碳費每噸320元？ 環境部長否認：費率由審議會決定

行政院副院長鄭文燦今（18）日出席活動時提及碳費，致詞時表示「環境部目前預告每噸320元」，環境部長薛富盛今日下午受訪表...

最低工資法完成初審送出委員會 關鍵條文保留送協商

立法院社會福利及衛生環境委員會今（18）日審查「最低工資法」，雖順利送出委員會但關鍵條文，包括：參採指標、委員組成、公布...

以台積電為餌？政府圈地行之有年 徐世榮批荒謬：威權時代作法

台積電因居民抗爭放棄在龍潭科學園區設廠，也引發政府為何搶先圈地爭議。政大地政系教授徐世榮表示，政府其實早從一九六〇年代開...

碳費費率受關注 環境部：明年Q1提交審議會決定

碳費費率受到外界關注，環境部今（18）日表示，目前規劃以年排放量達2.5萬噸的電力業及大型製造業為初期徵收對象，自202...

世界鋼協示警：以巴戰爭可能導致油價上漲 鋼市埋風險

世界鋼鐵協會(worldsteel)示警，俄羅斯與烏克蘭戰爭未解，目前以色列與巴勒斯坦又出現嚴重戰事衝突，可能進一步導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。