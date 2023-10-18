光電廠疾呼：不守好綠能防線 恐引發電網危機

台灣智慧能源周今天開展，茂迪、元晶、聯合再生及中美晶等太陽能大廠表示，面對近來光電遭汙名化、很多太陽能電廠開發案停滯， 加上進口太陽能模組登台創新高， 國內太陽能產業面臨內外交迫。業者疾呼，政府再不守好台灣綠能防線， 恐將引發電網及缺電危機。

茂迪總經理葉正賢表示，政府提出2025年太陽能裝置量達到20GW（10億瓦），今年累計裝置進度雖可達到2.5GW，使累計裝置量達到12GW，但仍和原預估今年須達到3.5GW仍有近1GW差距，依此換算未來2年，每年都得裝設高達4GW的規模才會達標，雖然明年選舉因素消除，變數會減少，但2025年幾乎不太可能達到20GW。

葉正賢強調，目前台灣太陽能產業是少數能在紅色供應鏈競爭下還能存活的產業，但他強調，政府提出的採用國產太陽能電池及模組自願性產品驗證（VPC）保護制度，已被進口模組大舉登陸扭曲，進口第三地模組的系統業，雖未循VPC制度賣給台電，但因台電所計算的再生能源躉購電價，是採國內銷售均價，換算句話，台電等於拿著納稅人的錢去補貼這些進口模組業，隨著台電面臨嚴重虧損，政府應檢討針對進口模組，另以台電支付給台廠VPC躉購費率再便宜20%的費率計價，才符合公平正義。

元晶副總經理廖偉然也認為，台電收購採用進口太陽能模組發電電價，應和國內VPC制度脫勾，否則確實存在台廠的均價拉升台電付給進口模組的較高電價，享台灣優惠，卻未提供符合台灣天候的產品，近期日本夏普因採用大陸天合光能模組發生背板絕緣不足，向ICC提出仲裁 ，索賠1.3億多美元，就是最好殷鑑。

聯合再生董事長洪傳獻則呼籲政府應重視進口模組大舉登台的嚴重性。他說，這些產品若天候發生毀損，未來可能找不到更換來源，國內電網韌性已愈來愈脆弱，不僅衝擊國內電網韌性，更可能演變成「國家綠能嚴重災難」。

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