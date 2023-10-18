碳費費率受關注 環境部：明年Q1提交審議會決定

碳費費率受到外界關注，環境部今（18）日表示，目前規劃以年排放量達2.5萬噸的電力業及大型製造業為初期徵收對象，自2024年開始，碳費徵收對象的溫室氣體年排放量就會被納入計價，針對費率將於明年第1季提交審議會討論後決定。

環境部表示，碳費徵收費率將由費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果，綜合衡量國際碳定價實施情形及我國產業競爭力等因素。

環境部表示，依據《氣候變遷因應法》，事業可申請自主減量計畫核定優惠費率規定，惟必須採行具體減量措施，例如轉換低碳燃料、採行負排放技術、提升能源效率、使用再生能源或製程改善，能實質減少排放量達指定減量目標者，才能申請核定優惠費率，若屆時未能達到者也須追補繳。

環境部強調，溫室氣體減量需要多元工具推動，已完成公告「事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源」、修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」、「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，強化溫室氣體盤查查驗登錄制度，有效管理排放量。

另環境部於10月12日發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」及「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」二項子法，以擴大各界參與減碳工作。。

環境部表示，碳費徵收規劃持續進行中，並將與各界充分討論後實施。各界如對碳費徵收等相關議題有相關疑問，歡迎洽詢減碳專線(02)2322-2050及電子信箱netzero@moenv.gov.tw，由專人為各界解答。

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