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碳費每噸320元？ 環境部長否認：費率由審議會決定

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦今早說環境部預告碳費每噸320元，環境部長薛富盛今下午接受採訪時表示，沒有得到任何消息。聯合報系資料照
行政院副院長鄭文燦今早說環境部預告碳費每噸320元，環境部長薛富盛今下午接受採訪時表示，沒有得到任何消息。聯合報系資料照

行政院副院長鄭文燦今（18）日出席活動時提及碳費，致詞時表示「環境部目前預告每噸320元」，環境部長薛富盛今日下午受訪表示，沒有得到任何訊息，他重申，碳費如何徵收，必須透過碳費費率審議委員會來審議。

鄭文燦今日表示，現在全台碳排大戶約500家，明年將公布碳盤查計算公式與碳費，環境部目前預告一噸320元，但有待與經濟部與各產業對話，將在明年討論後實施。

薛富盛今日主持環評大會，接受媒體採訪時表示，針對碳費並未得到任何訊息或指示，他強調，碳費徵收仍要透過審議會決定。

薛富盛日前接受本報專訪時表示，碳費費率必須尊重費率審議會決定，他認為，每噸碳費高於10美元（約新台幣320元）是必然，且未來將朝向漸進式調高，碳費將於2024年開徵、2025年實際收費，未來並希望以兩年為一期，最快每兩年檢討一次費率。

鄭文燦 新台幣 經濟部

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