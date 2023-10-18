世界鋼協示警：以巴戰爭可能導致油價上漲 鋼市埋風險

世界鋼鐵協會(worldsteel)示警，俄羅斯與烏克蘭戰爭未解，目前以色列與巴勒斯坦又出現嚴重戰事衝突，可能進一步導致油價上漲和地緣經濟分裂，成為鋼鐵市場下行風險。

中鋼（2002）專家指出，世界鋼鐵協會更新2023年與2024年短期展望(SRO)，預測鋼鐵需求在2023年將增長1.8%，但2024年需求將成長1.9%至18.4億公噸。

世界鋼協評論前景時表示，鋼鐵需求一直受到高通膨和高利率環境的影響。自2022年下半年以來，隨著投資和消費的疲軟，大多數產業和地區的用鋼產業活動大幅降溫，這種情況持續到2023年，尤其影響歐盟和美國。

中鋼專家說，考慮到緊縮貨幣政策的滯後效應，世界鋼協預期2024年已開發經濟體鋼鐵需求復甦將緩慢，新興經濟體的成長預計將快於已開發經濟體，但新興經濟體的表現持續分化，其中亞洲新興經濟體保持韌性。

世界鋼協預估，今年下半年中國大陸房地產市場情勢將趨於穩定，在政府措施的推動下，大陸鋼鐵需求將出現小幅成長，2024年的前景則仍存在不確定性，取決於應對當前經濟困難的政策方向。

值得注意的是，大陸經濟正處於結構轉型階段，可能會增加波動性和不確定性。其他不確定性與俄羅斯和烏克蘭、以色列和巴勒斯坦等地區的衝突有關，這可能會導致油價上漲和地緣經濟進一步分裂，這兩者都是下行風險。

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