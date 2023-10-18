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台亞風能：積極參與區塊開發3.2投標 鎖定首個整合畸零風場的案場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台亞風能今（18）日表示，作為目前唯一純本土的離岸風電開發商，目前已確定參與區塊開發3.2期投標，呼籲政府鼓勵畸零風場整合、並支持政府目前針對離岸風電國產化及競標等相關政策規劃。

一年一度的能源周今起到20號在台北南港展覽館1館舉行，台亞風能也在展覽館K06 15A設置攤位，以海廢回收為主要視覺構成，並有在地五感品茗活動，邀請各界一同感受「起風了，幸福就來了！」的參展主軸。

台亞風能表示，這是台亞風能第二次參展能源周，作為目前唯一純本土的離岸風電開發商，2022年已在台得標了第一個專案「蔚藍海彰化」風場（原名環洋專案，法國電力再生能源和台亞風能分別持有 80.1% 和 19.9% 股權），並且也已確定投標3.2區塊開發。

台亞風能表示，預計於3.2投標之專案是台灣首個整合畸零風場的案場，更未與目前預計投標的其他風場場址重疊。此不但是台亞的利基，也意味本土開發商以特殊視角切入海域整合、聯合開發、穩健耕耘台灣市場等優勢。

台亞風能也指出，3.1階段風場均完成簽約，是台灣離岸風電一大里程碑。但3.2風場大多數重疊，也象徵本次可能是台灣固定式風場的最後一次大型投標，之後台灣迎來現有固定式風場已分配完畢，浮動式接手的新轉捩點。如何有效利用海域以滿足產業綠能及減碳需求，是台灣政府面對的新一階段課題，應以適當政策持續引導、鼓勵開發團隊。

經濟部也於九月底正式公布3.2在地產業關聯及競標機制，台亞風能表示認同政府持續性的國產化政策，也肯定政策演進具彈性及可行性，更希望未來風場進入籌設及設計、生產時，政府能針對國產化廠商量能做務實考量，讓開發商能就實際情況儘早彈性調度，不至於影響到風場建置之時程。

另因政府升格等相關行政作業，環評程序目前重新啟動，使開發商備標期減短。台亞風能呼籲經濟部及能源署維持目前之財務及技術評選標準，不應再進行較大變動，以免更加延長開發商備標所需時程。

此外，在產業關聯方面，台亞風能肯定政府在3.2階段針對不同意見整合提出之方案，兼顧自選項目及取得較大風場者應付出較高國產化之平衡規則，也將盡力支持政府關於國產化推動之政策方向。

離岸風電 經濟部

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