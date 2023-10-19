28家企業榮獲2023網路口碑之星！蔣萬安頒獎笑說：對《網路溫度計》又愛又恨

▲《DailyView網路溫度計》「2023網路口碑之星」頒獎典禮，邀請到台北市長蔣萬安擔任頒獎嘉賓。

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文／林子洵

全台第一大數據內容平台《DailyView網路溫度計》17日在華南銀行總行大樓會議中心2樓舉辦「2023第六屆網路口碑之星」頒獎典禮。今年以「轉·動 永續新境界」為主題，聚焦ESG企業永續、健康休閒、美食及宅經濟等四大領域，進行優秀企業的獎項頒發。

「2023第六屆網路口碑之星」是從多達2,200家品牌中，透過國際級的AI語意分析結構，爬梳網路文章脈絡，匯集網友對於單一品牌的討論度與正負評論，通過分析計算出各主題的品牌網路數據，在每個主題各評選符合網路口碑表現卓越的企業品牌，分別頒發「策略卓越獎」、「領航創新獎」二大獎項。現場邀請到台北市長蔣萬安、台灣女董事協會創會榮譽理事長 蔡玉玲、台大管理學院教授 郭瑞祥及《網路溫度計》共同創辦人金志丞等重量級頒獎嘉賓，以肯定獲獎企業面對轉型變革時代，秉持開放、正面的心態，做出相關政策的因應調整，表現積極卓越，成為今年度最亮眼的網路口碑之星。

線下經濟復甦 實體零售業引矚目

隨著疫情逐漸趨緩，食衣住行、觀光旅遊、運動賽事等實體經濟復甦，台灣實體零售業 2022 年前三季年增幅不僅高於同期電商產業的成長表現，更是 2004 年同期以來最高成長率。《網路溫度計》共同創辦人金志丞指出，因為疫情、新科技的變化，每一個人的生活、工作模式，甚至企業組織都產生了改變，看見台灣實體經濟復甦，2022年實體零售業表現尤其引人矚目，「人們又再度從網路中走出來，不論是觀光、旅宿、餐飲、交通，及職業賽事都充滿生機，同時也證明台灣無限的經濟活力和潛能。」

4大趨勢、3大熱詞曝光！後疫情時代台灣網路聲量總數再創新高

在後疫情時代，全球經濟復甦伴隨著通膨熱潮，在頒獎典禮上，大數據股份有限公司營運長蔣志薇也分享2023年網路趨勢，台灣的網路聲量總數在後疫情時代再創新高，年成長幅度達39.4%。其中新聞聲量成長2.2%，社群聲量成長58.8%，可見社群意見在網路聲量中角色益發重要。

蔣志薇指出，值得關注的四大趨勢分別為，第一，重返實體消費旅遊，重視線上線下整合，餐飲、旅遊、零售爆發成長，台灣三大網路熱詞分別是「觀光旅遊」、「運動賽事」、「ESG永續」。

▲大數據股份有限公司營運長蔣志薇分享2023年網路趨勢。

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第二，人工智慧串聯聲量話題、數位應用與持續精進，行動支付更加頻繁；第三，大環境面臨通貨膨脹，全球零售業趨勢著重消費者分析，台灣五大消費聲量議題則更重視消費者的需求與回饋，另外，全球電商產業發展趨勢分別為「體驗」、「社群」、「永續」與「行動支付」等四大關鍵。最後，ESG影響力居高不下，全球ESG趨勢逐漸從氣候變遷轉向道德誠信、公司治理，台灣第一名的聲量為碳排放和氣候變遷等相關議題。

「轉·動 永續新境界」為主題 運用新科技提供更好體驗

今年的主題「轉·動 永續新境界」，象徵產業逐漸復甦，各大品牌也開始尋求新商機。金志丞表示，隨著AI、大數據等新科技的蓬勃發展，OMO、D2C 等線上線下經濟串連起來，實體門市不再以「銷售」為主，透過直觀應用或沉浸式體驗與顧客展開個性化的互動，線上通路運用新科技嘗試提供更好的使用體驗，產出更高效的行銷內容與服務。

此外，ESG永續發展成為全球企業重要議題，2022年各類別產業出版永續報告書的數量有持續增加的趨勢，內容也互有差異，顯示 ESG 已落實到各產業，並朝向產業分殊化方向前進。

蔣萬安：對《網路溫度計》又愛又恨

「對《網路溫度計》又愛又恨！」蔣萬安在致詞中表示，「政治人物也是《網路溫度計》常常要偵測跟評鑑的對象，尤其在選舉的時候，我們更是緊張，每一次看到新聞標題，現在幾位候選人裡面負評聲量『他』最高，我都不知道要不要點進去看這位政治人物，口碑好感度首次跌破十名以外，我們都很緊張。」因此，抽空也要來參加頒獎典禮。

蔣萬安表示，《網路溫度計》善用大數據分析，利用30多億筆的龐大資料庫選出品牌，相信評鑑出來的都是表現優秀的口碑。另外，蔣萬安提到，自己對於ESG以及永續發展都相當關注，同時也期許現場的企業能夠與台北市政府合作，讓台北市越來越好，最後也特別感謝《網路溫度計》，給予許多企業肯定。

蔡玉玲：食衣住行都跟網路習習相關

蔡玉玲致詞時表示，經過太陽花學運以後，網路意見變成大海撈針，尤其是在疫情之後，企業面臨各種挑戰，必須不斷創新之外還有ESG、地緣政治、公共利益等問題，還要提供更有效率的服務給消費者，當時《網路溫度計》給了一個很好的方向。

疫情過後，可以看見人們非常依賴網路。蔡玉玲指出，日常生活、食衣住行都跟網路習習相關，「網路口碑之星」的活動是非常重要的，「好的公司要讓大家知道、也要和大家分享，優良的企業得學會用科技，讓更多人知道自己，所以非常感謝《網路溫度計》舉辦今天的活動」。

郭瑞祥：從創造價值到回饋社會

郭瑞祥致詞時則表示，自己在創業創新課程的結論，與蔣志薇分享的四大趨勢相同。作為一個消費者，最重視的就是實質獲利，「要得到好的價值」。

郭瑞祥說明，成功方程式就是由「WIN」三個英文字母合成，「W」代表消費者的認同，透過各種媒體方式表達對企業的關注。「I」是智能科技，正在改變商業的本質，善用科技，就會成為你商業的註記，沒有弄好就會造成社會的混亂。

「N」是Network eco system，代表的是大家熟悉的網路效應，沒有人敢輕忽口碑效應或是聲量，透過得獎企業的作為，能看見大家都相當在意「怎麼回饋這個社會」，也就是ESG的重要性。從以前企業只要創造價值、得到利潤，到現在再進一步的去想如何回饋社會。郭瑞祥強調，相當感謝《網路溫度計》給予表揚，也能激勵企業持續努力。

4大領域 28家企業突破重圍

本屆「2023年第六屆網路口碑之星頒獎典禮」分成四大領域，再一一列舉出豐富的主題分類，包括「ESG企業永續領域」有科技、電子及工業、金融公司、居家生活消費；「健康休閒領域」包含保健食品、共享運具、觀光工廠、百貨零售、職業賽事等主題；「美食領域」有米其林星級餐廳、吃到飽Buffet、連鎖手搖飲料；還有「宅經濟領域」的數位證券、電商平台、建設公司。

金志丞表示，期盼藉由面對面頒獎程序與品牌間交流互動，透過《數位趨勢洞察分享》傳遞最即時行銷科技及產業動態，誠摯回饋給堅守服務品質的優質企業，讓良善力量持續傳播。

▲台北市長蔣萬安、《DailyView網路溫度計》共同創辦人金志丞、大數據股份有限公司營運長蔣志薇、台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲、台灣大學管理學院教授郭瑞祥及28間企業於《2023網路口碑之星》頒獎典禮合影留念。

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關於大數據股份有限公司

大數據股份有限公司(BigData Co., Ltd.) 是一家專精於透過數據分析與人工智慧以了解消費者意見和市場趨勢的公司，旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYPO BOT輿情機器人》、《KEYPO即時警報器》、《FANSDO粉絲行為追蹤器》、《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《FANTI人群輪廓分析》等多款高品質的數據分析應用，獲得許多國內外獎項肯定，目標是成為華語地區數據應用的領導品牌。同時，台灣知名的網路大數據內容媒體「DailyView網路溫度計」運用《KEYPO大數據關鍵引擎》網路爬文技術取得巨量資料庫，涵蓋全台灣超過九成的網路新聞頻道、社群平台、各大論壇及部落格等近萬個網站資料，並透過語意情緒分析、獨家關鍵字詞庫，解析熱門議題，產出專業網路大數據調查報告。

2023網路口碑之星洞察報告：



2023網路口碑之星「ESG企業永續領域」完整洞察報告下載



2023網路口碑之星「健康休閒產業」完整洞察報告下載

2023網路口碑之星「美食領域」完整洞察報告下載

2023網路口碑之星「宅經濟領域」完整洞察報告下載

2023網路口碑之星「網路名人」完整洞察報告下載





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