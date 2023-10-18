台美租稅協定進度 財長莊翠雲：美態度轉趨積極

亞太經合會（APEC）財政部長會議下個月將在美國舊金山舉行，財政部長莊翠雲今天表示將率團前往參加，目前正由行政院核定中，對於外界關注的台美租稅協定，她表示歷年來財政部都很積極推動，今年很特別，美方回應相當積極。

立委林德福質詢指出，現階段推動台美租稅協定，中國大陸的態度是否會成為台美租稅協定簽定與否的關鍵？莊翠雲說，台美租稅協定是我們跟美方的雙邊協定，跟中國大陸完全沒有關係。莊翠雲表示雙方對於租稅協定都有需求，認為課稅應做衡平分配，目前台灣已跟34個國家簽訂租稅協定並且生效。 亞太經合會（APEC）財政部長會議下個月將在美國舊金山舉行，財政部長莊翠雲今天表示將率團前往參加。記者林俊良／攝影

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