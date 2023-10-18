陸對台貿易調查期限到大選前 經長：有無政治考量 國人很清楚

經濟部長王美花今日出席立法院2024年預算審查委員會，會前被媒體問到台積電不進駐龍科三期、大陸商務部貿易壁壘調查等議題，她表示，大陸商務部對台灣貿易壁壘調查期限在總統大選前一天，有沒有政治考量，國人都看得清楚。

台積電昨天表態不進駐龍科三期，外界關心經濟部會如何協助台積電，王美花指出，會與台積電密切溝通留下先進製程，由於台積電明天有法說會，在法說會後，經濟部會與公司聯繫再跟外界說明。

至於大陸商務部對台啟動貿易壁壘調查，期限到明年1月12日也就是我方總統大選前一天，王美花表示，大陸此舉有沒有政治考量，國人應該都很清楚，以經濟部的立場來說，還是非常願意與大陸來進行相關的磋商。

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