失聯移工滯台累計8.4萬 勞動部：發生率已下降

立法院內政委員會今天邀請內政部、勞動部、衛福部及行政院人事總處，就「從入出境旅客回流、失聯移工人數不斷成長、聘雇外籍家庭看護工申請條件放寬多元認定等，看現行移工管理、有長照需求雇主獲得穩定之外籍看護服務權益、失聯移工查緝等問題」進行專題報告並接受質詢。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良在報告中指出，截至今年8月底止，在台移工共計74.5萬人，其中失聯移工滯台累計8.4萬人。依行業別分，以製造業4.7萬人（56%）最多，看護工2.9萬人（34.5%）次之，營造及農林漁牧其他行業約8,000人（9.5%）。

統計8.4萬失聯移工中，國籍以越南籍約5.3萬人（63.1%）最多，印尼籍約2.6萬人（31%）次之、菲律賓及泰國等其他國籍合計約5,000人。

蔡孟良指出，以去年來說，因疫情影響及邊境管制，移工引進及返國受限，導致勞動力供需失衡，移工失聯發生4萬1,203人、失聯發生率5.96%。但是今年隨疫情趨緩、移工引進回歸常軌，目前邊境、航班已恢復。以今年1月至8月來說，移工失聯發生2萬2243人、失聯發生率3%，較去年同期4.16%已大幅降低；發生失聯人數也較去年同期減少將近6,000人。

針對防制移工失聯，蔡孟良指出，配合政策鬆綁引導雇主合法申請一般營造及農業移工，將結合產業主管機關，加強輔導新開放移工行業，落實雇主選工及聘雇管理，預防移工失聯。同時研議建立外國仲介保證機制，課予外國仲介應負擔遣返及收容等連帶責任。

此外，蔡孟良表示，對於移工失聯情形較嚴重國家，將循雙邊勞工合作會議要求改善，並視實際改善結果，檢討調整勞務合作策略；另推動新增移工來源國家，提升雇主引進移工選擇彈性。

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