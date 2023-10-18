《最低工資法》要不要訂公式？勞動部長許銘春這樣說
針對《最低工資法》草案未訂定公式一事，勞動部長許銘春今（18）日表示，參考主要國家的最低工資都是由審議會討論決定，很少是採用公式，因為若遇特殊經濟情勢，無法審酌，也欠缺彈性。
許銘春強調，法令也應要保留彈性，以疫情為例，就發生經濟的突發狀況，因此勞動部主張還是要保留彈性，最低工資不宜用公式來決定。
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