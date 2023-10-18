《最低工資法》要不要訂公式？勞動部長許銘春這樣說

疫情降溫、國境解封後，引爆報復性旅遊，民眾蜂擁出國，使得一度風行的國旅退燒。令人納悶的是，仍有包括凱悅集團最頂級品牌「柏悅」（Park Hyatt）及設計型潮牌飯店「安達仕」酒店（Andaz）兩大五星級品牌，加上信義區的四季酒店，還有位於大巨蛋的洲際飯店，這些頂級飯店搶進市場，它們看好的是什麼？

2023-10-18 10:02