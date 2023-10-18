日盛看美國經濟可望軟著陸 財報周開跑成盤面焦點

國際貨幣基金（IMF）10月最新報告將美國今年經濟成長率上修到2.1%，明年上修到1.5%，並表示軟著陸可能性比原先預期更高。日盛投信分析，美股財報周開跑，即將登場的密集財報公布周將影響市場情緒。

根據華爾街日報（WSJ）最新公布的每季訪調指出，企業界與學院派經濟學者預估美國經濟陷入衰退的機率，降低到48%，低於7月訪調的54%，也是從年中以來首度低於50%。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，美國經濟持續展現韌性、ISM 製造業更是去年7月以來最強，美國經濟數據優於預期，而地緣政治風險壓低了聯準會再次升息的可能性。預期第3季是獲利在第2季觸底後回升的一季，很有機會驅動基本面的行情，故預期美股將呈震盪盤堅走勢。

即便短線市場可能出現壓力，日盛全球智能車基金研究團隊表示，長期而言，基本面將支持科技及成長股的逢低買盤將再回溫，尤其反觀歷史市場利率升勢往往將在最終升息前便趨穩走跌，因此科技股第4季可望迎來評價水準再獲上修契機，尤其營收獲利基本面強勁的公司股價最具上漲空間。

日盛全球智能車基金研究團隊也指出，在今明兩年，半導體周期性復甦將聚積動力，並且持續今年初以來，集中於大型語言模型（LLM）應用的人工智慧系統的投資。在2024年，科技需求的周期性復甦將推升PC和智慧型手機等終端市場的成長。上游科技半導體股將朝向復甦軌道前進，AI、智能車應用等，因具備長期成長實力的領導公司，將是可長期關注焦點。

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