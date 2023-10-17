非投資等級債搭景氣 法人：選對高信評債券、違約率控制1%
升息尾聲吸引不少資金搶先布局債市，特別是能搭上景氣的非投資等級債。法人指出，雖然2024年高利率環境仍將維持，可能造成債市違約率上升，不過根據統計，只要選對較高信評債券，即使持有非投資級債，違約率仍可控制在1%，甚至以下的低檔水準。
PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，長期平均值來看，非投資等級債的違約風險多集中於CCC級債券，自2007年以來的違約率達14%，然而同期間，信評較佳的BB級長期違約僅0.4%、B級也僅有1.4%，且根據目前最新數據，BB級的違約率已降低至0.2%，B級亦只有0.4%，顯見慎選較高評等的債券可降低整體信用風險。
張世民指出，今年來升息對債券的影響皆陸續反映在基本面，雖然對美國非投資級債造成部分影響，不過隨著升息見頂，整體風險屬可控範圍，且違約風險已不若疫情期間嚴峻，評估違約率將回歸正常化，不至於大幅走揚，搭配選擇高評等券次，不僅能參與債券高殖利率優勢，甚至有望獲得資本利得空間。
群益優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，在非投資級債方面，在基本面穩健與再融資壓力減輕下，市場預期未來兩年非投資級債的違約率將稍微上升，不過整體而言料仍徘徊在長期平均水平附近，無須過於擔憂，加上非投資級債還具有高息特性，仍可望吸引資金配置。
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