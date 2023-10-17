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聯合國氣候變遷大會將登場 中經合董座劉宇環受邀與會

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

聯合國氣候變遷大會第28次締約方會議（COP28）今年11月30日起一連兩周在阿拉伯聯合大公國杜拜登場，全球知名創投中經合集團今（17）日表示，中經合董事長劉宇環已接受COP28主席H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber Badr Jafar邀請，將於12月1日至2日出席「首屆COP28商業與慈善氣候論壇」。

劉宇環這次受邀出席「首屆COP28商業與慈善氣候論壇」的身份，除了中經合董事長之外，另一個身份是美國聚界潔能公司執行長，在劉宇環的領導下，聚界近年來積極發展獨步全球的「桌上型核融合系統」，目前正在台灣打造商業化供應鏈，其發展進度引發全球關注。

中經合表示，「首屆COP28商業與慈善氣候論壇」與為期兩周的COP28同時舉行，COP28將於11月30日至12月12日進行，這個僅限邀請的首席執行官級別論壇，是第一個多利益關係者參與平台，旨在推動跨部門實現淨零和對自然的積極目標。論壇將召集500名企業和慈善領袖以及政策制定者，以促進共同創建、合作和加速，以開創創新解決方案並產生實質成果。

「首屆COP28商業與慈善氣候論壇」參與者，將被邀請將他們的專業知識和資源帶到全球範圍內提供切實的氣候和自然解決方案。在COP28行動議程的支持下，論壇將在包括降低綠色投資風險、加速技術轉讓、為催化影響發展“綠色項目”以及投資弱勢群體的抵抗能力在內的關鍵主題上實現可行的結果。

中經合說明，COP28的舉行主要分為藍區與綠區。藍區內的議程與活動包含國家元首級別的全球氣候行動高峰會、正式協商、國家攤位等，參與資格須受UNFCCC《聯合國氣候變遷綱要公約》認證（如政府間組織、非營利組織、觀察員、媒體、聯合國官員）參與；綠區內的活動區塊可分為知識、脫碳、科技與創新，主要提供投資者、企業及一般大眾互動與交流。

劉宇環受邀出席的「COP28商業與慈善氣候論壇」，是在12月1日在藍區舉行的90分鐘開幕式，主題為「協同作用的商業和慈善：氣候和自然行動的新範式」，並於12月1日和2日在COP28綠區會議中心討論會和圓桌討論會中進行討論。

聯合國 氣候變遷

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