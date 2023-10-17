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貿易署啟動歐盟 CBAM 申報作業輔導 協助輸歐業者申報碳含量

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自今（2023）年10月試行，在試行階段，我廠商出口到歐盟的扣件、鋁製品及鋼鐵等必須於明年1月底前申報今年第4季碳含量。圖／聯合報系資料照片
歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自今（2023）年10月試行，在試行階段，我廠商出口到歐盟的扣件、鋁製品及鋼鐵等必須於明年1月底前申報今年第4季碳含量。圖／聯合報系資料照片

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）自今（2023）年10月試行，在試行階段，我廠商出口到歐盟的扣件、鋁製品及鋼鐵等必須於明年1月底前申報今年第4季碳含量。為協助業者因應10月開始試行的歐盟 CBAM 申報規定，經濟部國際貿易署將於10月及11月於台北、高雄、台中、台南舉辦一系列說明會。

貿易署表示，全球極端氣候頻傳，歐盟為促進全球產業低碳轉型，將於2026年正式實施「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」，開徵「碳邊境稅」，由今年10月1日開始試行，至2025年12月底為過渡期，凡出口至歐盟的產品，都要依據歐盟的規範辦理。

依據 CBAM 規定，出口業者在明年1月底前，須提供今年第四季受 CBAM 管制產品的資料給歐盟進口商，由進口商據以向歐盟主管機關申報。

為協助業者，貿易署6月間曾邀請歐盟 CBAM 專家向廠商分享 CBAM 規範第一手訊息，8月亦派員赴歐盟取經。近期則與相關公協會一起為國內業者舉辦多場說明會。

貿易署長江文若與同仁參與歐盟執委會於10月5日舉辦的鋼鐵類產品申報作業線上說明會，瞭解 CBAM 碳含量申報業務，並於10月12日與台灣螺絲貿易協會合作，主持 CBAM 過渡期申報線上說明會，計有逾1,000人次上線參與，顯見業者對 CBAM 申報議題的重視與關心。

貿易署針對我出口業者已在高雄（10/16）舉辦，接下來並分別將在台中（10/19）、台北（10/23），辦理CBAM說明會，10月26日的說明會，則是和鋼鐵、螺絲、鋁等相關公協會合作辦理。

此外，11月開始將結合本部產業發展署及進出口公會，在台北(11/21)、台中(11/22)、台南(12/4)辦理3場次的線上線下作業說明會。歡迎業者多加運用。

貿易署也特別準備了 CBAM 申報懶人包、常見問答題等，供大家隨時參考。有關訊息免付費服務專線（執行單位設置專線0800-070-580、0800-583-885；貿易署設置專線0800-002-571），由專人答復各項疑難雜症。以上相關訊息都可在貿易署官網及綠色貿易資訊網取得。

歐盟 鋼鐵 經濟部

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