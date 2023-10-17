一個地球 一起守護 南山人壽攜手玉山金控淨灘 逾900人用行動愛海洋

南山人壽攜手玉山金控共同淨灘，動員逾960人參加，於新北巿翡翠灣撿拾超過1230公斤的海洋廢棄物。 圖／南山人壽提供

南山人壽深耕台灣60年，不只守護民眾的健康，更守護地球的健康，今年連續第12年發起「守護海洋行動」，透過全台淨灘、海洋教育推廣、支持海廢再生製品、打造海廢再生藝術牆等多元行動，積極為地球永續及海洋生態發聲。今年南山人壽首度攜手國內永續標竿企業玉山金控，共同在新北市萬里翡翠灣淨灘，其後也將陸續在全台發起多場淨灘活動。預計至今年底，從北到南將守護總長超過六公里的台灣海岸環境，動員超過4,000人共同參與，集結眾人之力，成為推動地球永續的關鍵力量。

南山人壽深耕台灣60年，不只守護民眾的健康，更守護地球的健康，今年連續第12年發起「守護海洋行動」。 圖／南山人壽提供

身為地球公民的一分子，懷抱著對人、對所有生命的關懷，南山人壽從健康促進（Health）、地球守護（Earth）、關懷行動（Action for Good）、信賴承諾（Reliability）、人才賦能（Talent）五大面向落實永續作為，不僅盡力為台灣所有群族創造幸福，更承擔守護地球永續發展的企業社會責任。

南山人壽董事長尹崇堯(右4)期許有更多夥伴加入守護海洋的行列，成為推動地球永續的力量。 圖／南山人壽提供

10月14日，站在新北巿翡翠灣的淨灘現場，南山人壽董事長尹崇堯感性地說：「一個地球，一起守護。無論過去或未來，我們始終用溫暖的專業、勇於創新的活力，守護台灣這片土地與人們。在今年，我們非常榮幸與國內落實永續作為的標竿企業——玉山金控攜手合作，台灣這兩座十分穩固的靠山牽起手、共同守護台灣的海洋，別具意義，期望可發揮一加一大於二的加乘效益。未來，我們誠摯希望有更多夥伴一起加入守護海洋的行列，成為推動地球環境永續的關鍵力量。」

玉山金控總經理陳茂欽表示，玉山金控致力推動友善環境及實踐永續發展，每年皆舉辦逾百場、逾5,000位志工投入環保清掃與淨灘活動，以實際行動保護海洋和土地，為地球永續發展盡一份心力。而從源頭推動「減塑生活」也是守護海洋的具體作為，希冀透過發起淨灘活動，將環境保育理念深植每個人心中，進而改變生活習慣與方式，減少使用一次性塑膠製品並落實資源回收再利用。玉山金控很高興與南山人壽攜手淨灘活動，將持續發揮企業影響力，整合內外部資源及合作夥伴的力量，以行動實踐永續，共同邁向更美好的未來。

除了翡翠灣這場淨灘活動，今年南山人壽將陸續在新北市萬里下寮、桃園觀音、桃園永安漁港、彰化線西、高雄旗津等地發起淨灘活動，號召超過4,000名南山人壽、南山產物員工及親友共同參與，從北到南，將守護總長超過六公里的海岸環境、撿拾超過6,000公斤的廢棄物，透過眾人齊心協力，彎腰撿拾海廢，還給全台各地的海岸嶄新乾淨的面貌。

除了踏上全台的海岸淨灘，今年適逢南山人壽60週年，為信守愛護地球環境的承諾、善盡企業社會責任，我們積極擴大守護海洋的層次及觸角，透過多元管道向員工、向保戶及社會大眾傳遞守護環境、尊重海洋生命的重要性，具體作為包括：

一、 用行動支持海廢再生衣，為想要的世界投票人們的每一次消費，都在為想要的世界投票。南山人壽今年特別選用由96%海廢寶特瓶回收原料所製成的海廢再生衣，作為今年全台淨灘活動的服裝，讓全台參與淨灘活動的員工，能夠將愛海洋的概念具體「穿」在身上，深化守護海洋的精神。

由於海廢寶特瓶時常會摻入雜質，比起一般的寶特瓶處理更加費工，平均需要20個以上的海廢寶特瓶，才能製成一件衣服。儘管費工、產能也低，但南山人壽以行動支持海廢再生衣，就是希望對所有員工及大眾起到示範作用，說明每一個日常生活的消費行為，都在為自己想要的世界投下一票，愛護海洋、愛護環境，從每一天的生活細節做起。

二、 客服據點化身海洋教育第一線，永續教育從小扎根海洋守護行動，不僅影響著這一代人，更影響著後一代人。為了讓海洋教育從小扎根，自今年九月起，南山人壽新改裝的台北客服中心的親子閱讀角進行海洋教育繪本展，並在客服中心的牆面電視播放守護海洋影片，讓到此客服據點辦理業務的民眾及同行的小朋友，有更多接觸海洋守護概念的機會，成為社區中推廣海洋教育的據點。

同時，為深化同仁對於海洋生態的認識，在今年，南山人壽總公司舉辦多場海洋教育講座，邀請黑潮海洋文教基金會執行長林東良、黑潮海洋文教基金會董事張卉君、海湧工作室執行長陳人平進行專題演講，探討鯨豚圈養、鯨豚保育與海洋教育倡議、日常減塑等議題，將海洋守護的概念透過多元方式灌注到員工心中。

三、 全台建造16座海廢再生藝術牆，喚起大眾對海洋生態的重視想要有效減少海洋垃圾，必須從源頭減塑做起。南山人壽自民國（下同）110年起，與海湧工作室合作，於全台各地建造海廢再生藝術牆，串連全台各地區同仁、在地學校與社區民眾，以浮球、瓶蓋、塑膠碎片等海洋廢棄物進行藝術牆創作，預計至112年底，將在全台及離島共14個縣市、建造完成16面海廢再生藝術牆，是台灣積極以行動支持海廢再生藝術牆的企業之一。

在每一座海廢再生藝術牆旁，均會放置解說牌，詳細介紹牆面的製作質材，以及牆面上的海洋生物遭遇哪些生存危機。透過一座座豎立在全台各地的海廢再生藝術牆，讓每一位經過牆面的社會大眾，能夠用視覺具體感受到海洋垃圾對海洋生物的危害，進而喚醒民眾對於環境保護的重視、共同守護台灣寶貴的海洋生態。

想要了解更多南山人壽海廢再生藝術牆，歡迎至南山人壽網站：https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/event/guardian/art.html

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