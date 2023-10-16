「亞灣創新研發中心」落腳高雄？ 龔明鑫：支持設立
國發會主委龔明鑫今（16）日表示，原則支持設立「亞灣創新研發中心」，並在一個月內邀集高雄市政府跨部會共同研議推動設置計畫相關後續內容。
立法院經濟委員會今邀國發會主委龔明鑫進行113年預算審查詢答，民進黨籍立委賴瑞隆秉持均衡南北發展動能，爭取設置「亞灣創新研發中心」計畫落腳高雄，擴大產業鏈結，並針對此事質詢國發會主委龔明鑫。
賴瑞隆認為，亞洲矽谷是國家重要計畫，高雄設置智慧科技創新園區，亞灣新創園區也蓬勃發展，高軟二期上周六陳建仁院長正式動工，國發會應善用亞灣區大力發展智慧科技資源，以南北創新研發中心雙核心概念，在高雄設置「亞灣創新研發中心」。
龔明鑫表示，「亞矽計畫推動不限一地」，但需要地方政府的溝通配合，他同意國發會一個月內跨部會與高雄市政府溝通研議，共同推動「亞灣創新研發中心」進駐高軟二期。
賴瑞隆強調，國發會113年度增編「促進產業發展」86,611千元為279,784千元，其中重要業務包含，協調推動亞矽2.0物聯網及新創發展。在持續推動國家產業動能、擴大產業鏈結，培植產業獨角獸之國家重大政策方針下，國發會應跨部會攜手高雄市政府，積極促成「亞灣創新研發中心」進駐高雄，以落實帶動南部產業轉型及新創對接。
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