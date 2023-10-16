工研院於沙崙綠能科技示範場域 秀豐碩成果

工研院於台南打造全國唯一以綠能科技為中心的沙崙綠能科技示範場域後，今（16）日舉辦「沙崙綠能國際論壇暨成果展」，邀請國內外產研機構專家、沙崙駐地業者共同交流分享最新成果，與台灣密切合作的澳洲、英國、日本在台辦事處也都到場共襄盛舉。透過展示與交流，將帶動與串接更多國內外綠能合作與投資，讓沙崙綠能科技示範場域未來能夠成為亞太綠能研發中心。

經濟部能源署署長游振偉表示，能源轉型為「台灣2050淨零排放路徑」中重要的環節，太陽光電與風力發電作為能源轉型推動重點，並輔以其他類型再生能源等，透過擴大內需帶動我國綠能產業發展。

經濟部能源署於沙崙智慧綠能科學城建置「沙崙綠能科技示範場域」，提供實場性能及試量產示範驗證，為產業化最後一哩路加持，不僅將助我國能源轉型，透過系統整合、應用驗證及示範媒合，吸引國內外產研能量形成聚落，更將帶動南部產業發展，媒合綠能新商機，形塑為亞太綠能產業中心。

工研院副院長胡竹生表示，淨零轉型必須產官學研攜手合作並進。工研院已率先成立「淨零永續策略辦公室」，宣示全院要於2050年達成二氧化碳淨零排放，在產業淨零需求上，工研院也從供給、需求、製造與環境四個主軸，研發創新技術，協助產業升級與價值創造，並以沙崙綠能科技示範場域為基地，完整提供國內外綠能技術開發及產業測試、驗證及媒合場域，帶動綠能產業鏈群聚的效益。

本次「沙崙綠能國際論壇暨成果展」邀請國內外優秀產學研專家進行專題演講，包括由工研院綠能所副所長萬皓鵬分享工研院推動2050氫能技術藍圖的規劃與策略，並邀請日本技術總合研究所（AIST）、日本川崎重工（KHI）、英國能源系統創新中心（ESC）、中油、台電、亞東工業氣體等專家進行綜合座談，共同探討台灣氫能發展的應用與機會。

工研院綠能所副所長萬皓鵬表示，工研院針對國內氫能發展，已發布「2050氫應用發展技術藍圖」並滾動調整更新，主要目標是預估臺灣氫能及氨氣（可由氫能轉換而成）需求量，以及針對新型氫應用技術如海水電解、不同載體進出口技術等技術進行研析，短期以2035年為目標完成整合工研院氫能技術研發規劃，並推動國際合作。

目前工研院已與與數個國際產研機構合作，如電解產氫技術部分，今年跟日本公司簽訂協議；在基礎設施方面則與日本川崎重工聯手進行國內液氫進口基礎設施可行性評估；另外也與日本產業技術總合研究所（AIST）合作，就氫氣洩漏偵測術進行聯合研究。希望在各領域鏈結國際氫技術領先機構，找到臺灣產業鏈的關鍵角色。

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