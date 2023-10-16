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全球再生能源產量可望三倍成長 投資規模達1.7兆美元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同打造台灣最大跨再生能源領域產官學研交流平台「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」，將於10月18日至20日在台北南港展覽館1館登場。

今(16)日展前記者會邀請再生能源龍頭業者齊聚，為本周展會揭示序幕。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸強調：「面對全球氣候變遷的衝擊，淨零轉型任務刻不容緩，而持續提升再生能源產量則是不可或缺的重要途徑。除了全球持續擴大再生能源之投資力道外，台灣積極推動包括太陽光電、風力發電、儲能與多元創能，如氫能、海洋能、地熱等前瞻性能源建置，亦為SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術交流之重要範疇，共同展望全球1.7兆美元之綠能商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，2022年可以說是臺灣的淨零元年，大幅拉升了產官學研各界投入淨零減碳發展的速度與強度，台灣國際智慧能源週Energy Taiwan及台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan，反應產業發展契機，整體規模較去年成長28%，將集結350業者，整合資源為產業帶來『綠實力』及『淨爭力』的饗宴。

國際能源總署(IEA)發布「2023 年全球能源投資報告」(World Energy Investment)，指出今年(2023)全球再生能源投資可望增至1.7兆美元，相較2021年成長24%，太陽能全年投資總額將首度超過石油上游產業的預估新投資額。我國經濟部統計也指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均值9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻，而離岸風電成長率達7.4%、陸域風電5.5%及慣常水力13.5%，各項再生能源裝置容量比重皆逐年攀升。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展前記者會上，各方代表以「建立台灣邁向淨零之路完整生態系」為主題，分享關鍵看法及行動。

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