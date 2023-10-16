通膨發生質變2%以上將成常態？ 龔明鑫這樣說

台灣通膨指數連續兩個月超過2%，9月甚至逼近3%，日前央行總裁楊金龍直言國內通膨超過2%可能成為常態。對此，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，還是希望中長期CPI年增率水準低於2%，但未來存在許多變數。

國民黨籍立委曾銘宗今於立法院經濟委員會質詢通膨議題時指出，央行總裁楊金龍先前提到通膨發生質變，需要觀察消費者物價指數（CPI）年增率2%是否成為新常態，國發會對此看法為何？

龔明鑫指出，過去因為科技發展且有廉價勞動力，因此物價不高，但大陸工資不會再像過去低，且其工資水準已逐漸提升，人口紅利也慢慢消退，這都會造成物價上漲會比過去高一些。

此外，龔明鑫還提到，氣候變遷也是影響通膨的一大變數，全球追求淨零轉型，台灣也朝此方向前進，將限縮化石燃料使用，未來能源選擇變少，這也會對物價產生影響。

曾銘宗追問「通膨逾2%是常態，是否意味以往CPI年增率維持在1%點多情況不會再發生」？龔明鑫則說，「還是希望在2%以下」。

對於曾銘宗多次追問「CPI中長期2%是常態？」龔明鑫始終未正面否認，僅強調各種因素夾雜下，物價多一點彈性是合理的，但還是希望維持在2％以下。

此外，民進黨籍立委何欣純則說，最近民眾對物價上漲非常有感，政府要有所作為。龔明鑫表示，物價有二部分，一個是CPI，主要受大宗物資價格影響，另外是跟民生相關的食物類或是蔬果類，則涉及是否有颱風，還有一個是核心CPI，但該指數目前則有回落。

龔明鑫表示，全球各國物價都在漲，而且都漲得比台灣大很多。不過，何欣純提醒，民眾感受才是最真實，不要跟其他國家比。

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