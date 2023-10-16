保障儲戶財產安全！中華郵政加入鷹眼識詐聯盟 全力協同防制詐騙

中華郵政公司為能更有效防堵金融詐騙事件發生，於今年4月與其他12家金融機構共同加入刑事警察局所組成之「鷹眼識詐聯盟」，規劃運用AI技術，提升偵測異常帳戶之準確率，並於10月16日應邀參加台北富邦銀行舉辧之「鷹眼識詐聯盟誓師大會」，同時也邀請行政院政務委員羅秉成等多位貴賓蒞臨共襄盛舉，共同宣示打擊詐騙決心。

近年來國內詐騙案件與金額持續攀升，中華郵政公司配合政策並善盡社會責任，積極防堵金融詐騙事件成效卓著。依據警政署統計資料，今年截至6月底止，中華郵政公司有效攔阻防制金融詐騙件數已達653件，累積金額約新臺幣2億8,500萬餘元，獲內政部警政署表揚為防制詐騙執行成效優異金融機構。

中華郵政公司表示，未來將開發自有AI防詐模型，期盼透過大數據、機器學習及人工智慧等技術，達到提高防制詐騙的效果，落實企業社會責任，保障民眾儲金安全。

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