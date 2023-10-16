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街口投信：第4季原油仍有小幅上行空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上周國際油價因以巴戰爭導致波動增大。(美聯社)
上周國際油價因以巴戰爭導致波動增大。(美聯社)

上周國際油價因以巴戰爭導致波動增大，帶動布蘭特原油整周上漲7.5%。原本以色列與沙烏地阿拉伯兩國預期將在美國主導下進行和解建交並促使沙國增產原油，以巴戰爭為建交投下變數；而支持哈瑪斯的伊朗否認參與哈瑪斯的襲擊，假若伊朗有參與，美國可能加重對伊朗的原油制裁，一旦如此將使油市更加吃緊。

雖然以色列產油量對全球原油供給影響極小，但市場擔憂地緣政治升溫將向外擴展而影響中東原油與天然氣供給。上周美國原油庫存出乎預期增加，EIA上周報告估計2023 年下半年全球石油庫存將減少20 萬桶/日，並預測2024 年布蘭特原油現貨價格為每桶 94.91美元，高於先前預測的88.22美元。街口投信預期，第4季原油仍有小幅上行空間，供需未改變前將使油價下檔具有支撐。

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