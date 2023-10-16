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台新金首席經濟學家：日圓匯價150再貶也有限

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控首席經濟學家李鎮宇。本報資料照片
台新金控首席經濟學家李鎮宇。本報資料照片

日圓匯率近日在150元附近震盪，今日匯價為149.47，未來到底如何發展？台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，日圓匯率會在150附近震盪，日本央行短期內不會變動YCC（殖利率曲線控管政策），除非聯準會停止升息，日本央行才會鬆綁YCC政策，日本匯價才會離開150區間。

國人投資日本成為熱潮，日圓匯價與投資利得尤其直線相關。對於後續走勢，李鎮宇分析，日本央行也不希望日圓太低，因此150再貶也不會貶到哪裡去，日本央行仍最希望貨幣政策正常化。對於日本央行採取YCC政策阻貶日圓，他指出，日圓匯價在150附近很好，日本央行應把YCC取消或放寬，因為日圓匯價從150升值至130，對日本出口競爭力是沒有影響的，和從130升至90完全不一樣，但日本央行有不同的思維，他認為日本央行應該會等聯準會停止升息之後，才會鬆綁YCC，讓貨幣政策正常化。

對於以巴戰爭的影響，李鎮宇分析，此次和1970年代的情況並不一樣，目前伊朗和沙烏地阿拉伯都還克制，維持中立，而且美國會透過外交手段來維持伊朗和沙烏地之間的平衡，現在的情況這正爭取連任的拜登是好事，並且定調明年經濟軟著陸，否則將不利於他連任，而且自從1950年代以來，在大選當前經濟問未處理好的美國總統爭取連任都會失敗，美國經濟仍強，明年下半年甚至第四季，才會進入降息循環。

李鎮宇也認為，如果伊朗進去的話，就會1970的停滯性通膨重演，但可能性不大，這二個國家至少保持目前中立的狀態，因此，資金也往美國挪移，「使得殖利率是往下，而非往上。」李鎮宇說，聯準會的作法，應是把政策利率維持在高檔，再慢慢讓通膨下來，利率會維持在高檔一段時間，因此，最近言論也從鷹派轉鴿派，但他也指出，即使暫停升息，美國降息的時點也會延長，原本可能在明年上半年看到，但因為美國經濟仍強，加上核心通膨仍處高檔黏著，現在會延後至明年下半年，甚至是第四季才會看到美國展開降息循環。

日本央行 日圓匯率 美國經濟

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