協和電廠轉型若延宕…台電：港湖及基隆河谷用電將面臨「這風險」

協和電廠轉型成為在野陣營選舉攻防焦點。台電今（15）日表示，持續與社會各界溝通說明，也已製作網站提供參考資訊（連結後附），協和轉型的必要性在於，供電給北北基宜的北東電網，如果只能依賴其他地區支援用電，未來在此區域用電成長後，恐超過電網的安全輸送上限，造成供電不穩的風險，因此需要透過新燃氣機組上線，成為北東電網內的自有電源。

台電表示，今年二次環評審查，都因為反對人士的杯葛導致流會，無法理性討論，其中部分人士堅稱協和舊機組除役後，新機組仍需數年方能上線，因此推論北東電網供電無虞；台電必須澄清，港湖及基隆河谷地區發展快速，若協和電廠因為部分人士反對而一再延宕，期間只能依靠跨區送電，未來用電成長極可能超過安全穩定的送電上限，導致供電不穩的風險，此外，也增加南電、中電北送，對台灣其他區域也未必公平。

至於部分人士提議協和轉型地熱電廠，台電指出，此提議時間來不及、供電量也不夠大。但燃氣和地熱不是互斥選項，政府已積極整合法規、資源、技術推動地熱發電，未來也會持續支持。

有關國內天然氣接收站的規劃，現有高雄永安及台中兩座接收站已滿載運作，考量燃氣發電可快速起降，是當前可與再生能源調度搭配的主要選項，預估未來天然氣需求將隨電力需求增加而持續提升，故政府推動新建或擴建接收站及儲槽，以增加天然氣供給的安全裕度，確保供氣及供電穩定。

台電強調，協和電廠改建不只穩定供電，以氣代油可以減少空污、面積縮小的東移方案也降低珊瑚生態影響、台電也委託海洋大學做操船模擬、水工模擬確保基隆港航安；台電期盼各界共同促成協和電廠轉型，避免北東電網過度仰賴外援、超過可靠上限，以確保北北基穩定供電。

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