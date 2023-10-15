APEC財長會議 台美可望對話

今年亞太經濟合作（APEC）財政部長會議將於十一月十二、十三日於美國舊金山舉行，將由美國財長葉倫主持，時值台美租稅協定邁步關鍵時刻，據悉，我國財長莊翠雲可望率團赴美參與，不過仍待行政院核定。屆時，台灣與美方無論是場邊交流或正式、非正式對話，對於台美租稅協定進展都將是重頭戲。

今年APEC主辦經濟體為美國，其中財長會議將在十一月十二、十三日於舊金山登場，優先討論議題聚焦永續金融、數位資產等面向，由於主辦方為美國，會議將由美國財長葉倫主持。

根據過往經驗，財政部在財長會議期間，多會與友好國家及新南向政策國家進行場邊會談，推動稅務、關務等合作，推展財政外交，提升我國能見度。

今年更特別的是，台美關係史上最佳，雙方剛簽署廿一世紀貿易倡議首批協定，並啟動二階段談判，美國跨黨派議員致力解決台美租稅障礙，參院財政委員會通過「美台快速雙重稅收減免法案」，恰巧今年APEC財長會議在美國舉行，更是由葉倫主持，可說是「天時地利人和」。

葉倫先前曾表示，已「注意到」台美之間雙重課稅問題，雙邊缺乏租稅協定是重大問題，在這次APEC財長會議中，台美財政高層是否會有對話，針對台美租稅協定再往前推進一步，將是外界關注焦點。

據悉，台美租稅協定持續有正面進展，台美目前方向上是先解決租稅痛點，後續再談租稅資訊交換，意即租稅優惠、資訊交換脫鉤處理，除了租稅減免法案正在進行中，也持續與美方另談「雙邊租稅資訊交換協定」（TIEA）。

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