APEC財長會 聚焦台美租稅協定

今年亞太經濟合作（APEC）財政部長會議將於11月12、13日於美國舊金山舉行，將由美國財長葉倫主持，時值台美租稅協定邁步關鍵時刻，據悉，我國財長莊翠雲可望率團赴美參與，不過仍待行政院核定。屆時，台灣與美方無論是場邊交流或正式、非正式對話，對於台美租稅協定進展都將是重頭戲。

今年APEC主辦經濟體為美國，其中財長會議將在11月12、13日於舊金山登場，優先討論議題聚焦永續金融、數位資產等面向，由於主辦方為美國，會議將由美國財長葉倫主持。

台灣歷來相當重視APEC財長會議，多數由財長率團出席，增加國際能見度，也表達台灣在財政健全、綠色金融、數位稽徵技術等方面的投入及努力，同時也是向友好國家發聲的絕佳時機。

今年初外交部就希望各部會能把握機會，積極參與由美國主辦的APEC相關會議，據悉，APEC財長會議由誰率團出席仍須經過行政院核定，行政程序仍在進行中，財政部正爭取由部長莊翠雲率團。

今年更特別是，台美關係史上最佳，雙方剛簽署21世紀貿易倡議首批協定，並啟動二階段談判，美國跨黨派議員致力解決台美租稅障礙，參院財政委員會通過「美台快速雙重稅收減免法案」，恰巧今年APEC財長會議在美國舉行，更是由葉倫主持，可說天時地利人和。

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