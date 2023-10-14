婚約告吹 台中銀併購美銀行計畫雙方合意終止
台中銀行（2812）今天一早公告其去年10月1日董事會決議現金收購American Continental Bancorp100%股權，並擬將其控有的美國大陸銀行American Continental Bank納為子行，但是在考量全球政治與經濟環境變化快速且難以預期，且合併協議與計畫下的承諾事項與條件截至終止日尚未完全達成，因此台中銀與American Continental Bancorp雙方合意終止本收購案。
台中銀與American Continental Bancorp雙方也達成協議，由台中銀支付American Continental Bancorp
50萬美元，未來台中銀仍將持續評估拓展海外業務據點的機會。
台中銀公告指出，原擬與American Continental Bancorp簽署合併協議與計畫（Agreement and Plan of
Merger），於完成原預定交易後由American Continental Bancorp成為本公司100%的子公司，以使台中銀藉以取得於美西地區發展銀行業務的平台、提升國際競爭力，以提升整體規模的經濟效益。惜因大環境變數難以掌握因此合併案雙方合意終止。
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