何時入CPTPP？王美花：非操之在我
我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）超過二年，經濟部長王美花昨在立法院表示，目前正在等待組成專案小組，「相關時程不是操之在我」，但政府會盡全力推動申請入會案。針對中國大陸可能終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），行政院長陳建仁昨說，大家都很了解，ECFA對台灣影響愈來愈小。
台灣申請加入CPTPP經過二年仍未組成審查專案小組，國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院質詢時指出，萊豬已開放進口，連日本核災食品也開放進口，為何台灣還不能加入CPTPP。
陳建仁表示，截至目前為止，檢驗美國進口豬隻兩萬多件，都沒有測出含有萊克多巴胺，稱進口萊豬這句話有語病，他不同意這樣說法。台灣加入CPTPP需要朝野黨團一起努力才能成功，台美廿一世紀貿易倡議第一階段完成簽署別具意義，特別是對CPTPP會員國，傳達台灣確實遵守高規格貿易規定。
王美花則說，相關申請已送出，「操之不在我，沒辦法給時間表」，但非常多會員國的國會議員訪台，表達非常支持台灣入會案，包括日本、紐西蘭、澳洲、加拿大等國會議員都非常支持台灣加入CPTPP。目前外館持續跟各國強調台灣符合高標準貿易規範，希望盡快組成小組審查入會小組。
民進黨立委林楚茵質詢時表示，大陸介入選舉因素及假訊息愈來愈多，陸方宣布對台貿易壁壘調查延到大選前一天，財訊傳媒董事長謝金河說是「認知作戰要用ECFA讓王美花下台」。
陳建仁說，王美花表現一向都傑出，認知作戰操作ECFA議題，選舉選到這樣沒格調，更重要是還誤導國人看法，ECFA大家都很了解，對台灣影響愈來愈小。
▪ 買房好難！內政部最新數據揭 北市民眾想買房得不吃不喝15年
▪ 祖產贈子卻被要求住鐵皮屋！南投老翁靠「這招」拿回房產
▪ 他列11項買房自住缺點 眾人點名這2因素是選擇關鍵
▪ 退休族快看！台灣首座溫泉養生宅來了 超狂設施曝光
▪ 這豪宅天后曾賠千萬殺出 如今翻紅躍升點閱第一
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言