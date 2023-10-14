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何時入CPTPP？王美花：非操之在我

聯合報／ 記者林縉明程遠述／台北報導
經濟部長王美花。本報資料照片
經濟部長王美花。本報資料照片

我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）超過二年，經濟部長王美花昨在立法院表示，目前正在等待組成專案小組，「相關時程不是操之在我」，但政府會盡全力推動申請入會案。針對中國大陸可能終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），行政院長陳建仁昨說，大家都很了解，ECFA對台灣影響愈來愈小。

台灣申請加入CPTPP經過二年仍未組成審查專案小組，國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院質詢時指出，萊豬已開放進口，連日本核災食品也開放進口，為何台灣還不能加入CPTPP。

陳建仁表示，截至目前為止，檢驗美國進口豬隻兩萬多件，都沒有測出含有萊克多巴胺，稱進口萊豬這句話有語病，他不同意這樣說法。台灣加入CPTPP需要朝野黨團一起努力才能成功，台美廿一世紀貿易倡議第一階段完成簽署別具意義，特別是對CPTPP會員國，傳達台灣確實遵守高規格貿易規定。

王美花則說，相關申請已送出，「操之不在我，沒辦法給時間表」，但非常多會員國的國會議員訪台，表達非常支持台灣入會案，包括日本、紐西蘭、澳洲、加拿大等國會議員都非常支持台灣加入CPTPP。目前外館持續跟各國強調台灣符合高標準貿易規範，希望盡快組成小組審查入會小組。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，大陸介入選舉因素及假訊息愈來愈多，陸方宣布對台貿易壁壘調查延到大選前一天，財訊傳媒董事長謝金河說是「認知作戰要用ECFA讓王美花下台」。

陳建仁說，王美花表現一向都傑出，認知作戰操作ECFA議題，選舉選到這樣沒格調，更重要是還誤導國人看法，ECFA大家都很了解，對台灣影響愈來愈小。

萊豬 王美花 陳建仁

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