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最重罰1500萬 數位經濟個資管理辦法上路
防範個資外洩，數位部公告，「數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法」正式上路，綜合性電商、第三方支付等業者，須在三個月內訂定安全維護計畫，包含個資管理、規劃事故通報機制等，業者若違反辦法，最重可處一千五百萬元罰鍰。
根據公告，業者應在安全維護計畫內容中界定個人資料範圍，進行個資風險評估與管理；此外，若個資毀損、外洩事故危及營運或影響大量當事人權益，業者應在發現事故後七十二小時通報數位部。
罰則方面，數位部指出，若業者違反安全維護計畫，則是回歸到個資法規定，可開罰兩萬元以上、兩百萬元以下罰鍰，並限期改正，若限期未改善或情節重大，可開罰十五萬元以上、一千五百萬元以下罰鍰，屆期未改正者，採按次處罰。
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