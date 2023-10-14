台電小額綠電 25日首賣

解決企業綠電荒，經濟部雙軌並進，針對中小企業，台電十月二十五日將上架小額綠電商品，年底前釋出五千萬度；另外針對用電大戶，也將推出沙盒計畫，讓各家綠能案場發出來的綠電可以先統整再做分配，業者亦可針對不同廠區綠電配置需求進行試驗，這對廠商符合客戶ＲＥ一○○標準有幫助，近期將公告。

經濟部長王美花表示，這項沙盒計畫對於不同案場、不同客戶的綠電需求調配會很有幫助。經濟部次長、台電代理董事長曾文生補充指出，過去企業使用再生能源需要電號和案場相匹配，「沙盒計畫」主要是要建立新機制，將不同再生能源案場所發出來的綠電，在供給端就先整合在一起，再依照需求，將綠電逐一配送到買家的廠房。

王美花昨親自主持記者會，這項橫跨能源署、標準局、台電的計畫也象徵突破過去綠電銷售模式，立下新的綠電交易里程碑。

王美花指出，中小企業買綠電相對大企業困難，台電銷售小額綠電，主要考量是來自二○五○淨零碳排的國際壓力、供應鏈要求，也是減碳的必要作法，且台灣經濟又以出口為導向，綠電已是剛性需求，以蘋果承諾二○三○碳中和最例，這不僅影響台積電，台灣供應鏈也會有很大影響。

台電小包裝綠電商品十月二十五日上架，採一萬度、五萬度二種電量，搭配一年期、三年期、五年期，共有六種組合，首批上架商品數量計有三百六十件，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

台電指出，這次台電突破過往不對外販售模式，推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電年底前釋出自建綠電約五千萬度；若以台電年發電量二千五百億度計，只占百分之○點○二，若以台電太陽光電、風力發電年發十八億度來看，占比不到百分之三。

小額綠電分兩階段上架開賣，第一階段一千萬度綠電將於十月底開賣。為了讓更多企業能買到綠電，台電說明，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。

不過，小額綠電交易制度採「價高者得」，外界也擔心是否會有錨定效果，進而墊高綠電價格。對此，曾文生回應，釋出的綠電量非常小，不致有太大影響。

台電表示，本次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率，為維持公平性，將於標準局的綠電媒合平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於二○二四年開始轉供。

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