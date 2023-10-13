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經濟部創博會秀多項技術 E-Bike室內系統吸睛

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
經濟部產業技術司長邱求慧(右二)親自試乘E-Bike室內智能騎乘系統。自行車中心提供
經濟部產業技術司長邱求慧(右二)親自試乘E-Bike室內智能騎乘系統。自行車中心提供

2023台灣創新技術博覽會(創博會)在台北世貿一館盛大登場，經濟部「創新領航館」發表多項領航技術，其中包含全球首創經國際足球總會(FIFA)認證可用於正式賽場的「精準動作偵測服飾」、用於旋翼無人機的「輕量型氫燃料電池無人機」和「E-Bike室內智能騎乘系統」等。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，經濟部每年投資百億經費於科技研發，目的是以創新科技帶動國內產業轉型升級，甚至開拓嶄新產業。

今年的專館二大特色，一是展示82項可為產業發展提供助力的創新成果，無論在智慧紡織、運動科技、無人機等領域都已攜手大廠共同搶攻新商機；二是將創新轉化為新創事業，經濟部積極鼓勵研發成果產業化，以新創團隊為台灣開創新興產業。

創新領航館一大亮點即是E-Bike室內智能騎乘系統，由產業技術司攜手自行車暨健康科技工業研究發展中心共同研發，將戶外騎乘使用的電動輔助自行車轉換為室內訓練用途，整合電輔車原有感測元件，作為騎乘運動狀態感測用途，實施室內騎乘訓練。

此技術可以藉由踏頻、心率、功率、坡度等數據，取得個人騎乘運動能力，同時轉換成為室內訓練的指導參數，透過虛擬教練APP獲得即時指導，達到精準個人化訓練目標。

另於訓練過程中提供負荷及踩踏頻率的建議，藉此提升個人化精準運動的成效，並已技術移轉給廠商，與松騰實業合作開發整合動能回收與室內訓練的電輔自行車。

經濟部也同步頒發今年度經濟部研究機構創業潛力獎(TREE Award)，鼓勵法人科專團隊投身新創，開創產業新契機。今年共有6新創團隊拿下殊榮，也歡迎各界把握時間，在10月14日前至台北世貿一館創新領航館「解密科技寶藏」專館，實際感受創新科技應用。

經濟部 運動 無人機

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