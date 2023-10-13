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JAXA理事長首次訪台 盼與太空中心強化雙邊合作

中央社／ 台北13日電

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）理事長山川宏首次來台，他今天表示，世上沒有一個組織能單獨完成太空計畫，台日過去在太空科學、教育與衛星資料共享已有交流基礎，他這次到台灣，是為了與國家太空中心討論加強雙邊合作事宜。

2023台灣創新技術博覽會（TIE）活動邁入第2天，國科會跨部會打造的未來科技館今天舉辦太空科技論壇，國科會副主委陳宗權致詞時表示，隨國內外半導體、資通訊、精密機械等產業技術日益進步，從前在陸地上或海上的應用，現在可以前進太空爭取一席之地。

談及國內太空發展，陳宗權指出，雖然過去比較強調衛星本身，但現在也有布局發射技術，且台灣在半導體、精密機械與資通訊領域，都有很好的基礎和實力，若能整合技術、取得突破，並與國際合作，相信台灣能進一步強化在太空產業、學研界的競爭力。

山川宏（Hiroshi Yamakawa）在論壇中發表演說表示，對JAXA而言，國際合作非常重要，且可說是必不可少，「因為世界上沒有任何一個組織可以單獨完成太空計畫」。

山川宏指出，JAXA正在與約80個國家、地區合作，除長期夥伴美國，其他對象橫跨歐洲、亞洲、美洲以及澳洲、印度等，而他之所以來到台灣，是為了與國家太空中心主任吳宗信討論加強雙邊合作事宜。吳宗信去年曾赴日拜訪JAXA。

山川宏也表示，事實上，台灣與日本在太空領域已有多年合作基礎，比如應用於救災的「守望亞洲」（Sentinel Asia）計畫，台灣衛星資料和JAXA、日本衛星資料，得以在雙邊之間共享，貢獻彼此。

他舉例，2018年北海道地震時，日本需要盡可能多的數據以應變救災，台灣福衛五號衛星（FORMOSAT-5）提供的圖資，協助監測坍方情形；日本的ALOS-2衛星圖資，也曾協助台灣嘉義地區水災情況監測。

太空教育方面，山川宏指出，台灣團隊參與「國際太空站KIBO機器人程式設計挑戰賽」（Kibo RobotProgramming Challenge），歷年表現都很不錯，2022年更贏得冠軍。

同時，台日在太空科學領域也有合作，山川宏說，JAXA的衛星ARASE（荒瀨號），其中一項儀器「低能量電子分析儀」（LEP-e）就是由台灣中央研究院、國立成功大學提供。

此外，JAXA在日本類似於美國的國家航空暨太空總署（NASA），山川宏分享太空總署的5大主要功能，包含政策制定、資金提供、研發、執行太空任務，以及扮演產官學界、國際夥伴的樞紐，JAXA目前有的功能是後3者。

山川宏表示，日本政府現在已在研議，JAXA是否需扮演為產學界提供資金的角色；儘管各國太空總署該具備何種功能，取決於各國政府，但是樞紐角色絕對是重中之重，因為只有太空總署有各種經驗能串連起各方人馬。

太空 日本 半導體

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